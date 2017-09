Le noir a largement débordé sur la partie arrière de la Renault pilotée par Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer

publié le 13/09/2017 à 20:46

La Formule 1 est de retour sur TF1 dès 2018. Diffusée depuis 2013 en crypté sur les antennes du groupe Canal +, la discipline reine du sport automobile bénéficiera d'une bien meilleure exposition médiatique l'année prochaine.



Mercredi 13 septembre, Liberty Media, les nouveaux propriétaires de la F1 (4 milliards d'euros), et TF1, qui lui a consacré son antenne entre 1992 et 2012, ont annoncé que la première chaîne d'Europe allait retransmettre quatre Grands Prix chaque saison entre 2018 et 2020, en vertu d'un accord conclu sur trois ans.

"Je suis ravi de voir la Formule 1 faire son retour sur TF1, ce qui va, en plus des accords de diffusion existant déjà en France, contribuer de manière significative à faire grandir notre sport sur ce marché", a indiqué, cité dans le communiqué, Ian Holmes, qui chapeaute les droits de diffusion médias de la F1.



"Notre groupe tout entier va se mobiliser pour s'assurer que la F1 bénéficie d'une exposition maximale", souligne pour sa part Gilles Pélisson, le PDG de TF1. S'il n'en a pas dit plus sur les journalistes qui seront dépêchés sur place, il y a peu de chance que Christophe Malbranque, dernier commentateur de la Formule 1 sur TF1, soit aux manettes. Cet été, le journaliste, qui officiait encore sur Eurosport la saison passée, a rejoint les rangs de La République En Marche.



Un seul Grand Prix diffusé en clair depuis 2013

Le regain d'intérêt de TF1 pour la F1 n'est pas anodin. Il fait écho au retour au calendrier du Grand Prix de France, sur l'asphalte du Castellet, du 22 au 24 juin 2018. Outre l'épreuve tricolore, les Grands Prix de Monaco et deux autres restant à déterminer rentrent dans l'escarcelle de TF1. Ces Grands Prix seront également retransmis par Canal +, qui conserve les droits de la Formule 1 jusqu'en 2020. Depuis 2013, seul le Grand Prix de Monaco 2017 a été co-diffusé en clair, sur C8.



La France en première ligne dans les paddocks

Sur le plan sportif, la France est très bien représentée en Formule 1. En 2017, elle compte deux pilotes tricolores - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) et Esteban Ocon (Force India-Mercedes) - sur les vingt qui composent la grille. Il se murmure que Pierre Gasly, un autre pilote français, pourrait les rejoindre au sein de l'écurie Toro Rosso. Le Monégasque, Charles Leclerc, est, lui aussi, pressenti chez Sauber-Ferrari.



Côté constructeurs, Renault et son usine de Viry-Châtillon contribuent à véhiculer l'image de la France à travers le monde. L'écurie a fait son retour dans le paddock en tant que motoriste en 2016. Là encore, la rumeur court, que la marque au losange serait sur le point d'annoncer qu'elle motoriserait l'emblématique écurie McLaren en 2018.