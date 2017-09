publié le 16/09/2017 à 16:15

Le week-end s'annonçait corsé pour Mercedes. Leurs concurrents en ont profité. Sebastian Vettel (Ferrari) a signé la pole position pour le Grand Prix de Singapour, dont le départ doit être donné dimanche 17 septembre à 14 heures. Auteur du nouveau record absolu du circuit (1.39:491) et de sa 49e pole, l'Allemand a pris un net avantage sur son rival Lewis Hamilton (Mercedes) qui ne s'est classé qu'en 5e position.



Vettel, deuxième au classement du championnat du monde avec trois points de retard depuis le GP d'Italie, s'élancera à côté de Verstappen. Le jeune Néerlandais s'est hissé en première ligne, en devançant son coéquipier Ricciardo. Les Red Bull confirment ainsi leur bonne forme ce week-end, après avoir dominé les trois séances d'essais libres. Räikkönen (Ferrari) a signé le 4e chrono.



La piste urbaine et sinueuse de Singapour ne favorisant pas la puissance moteur, les Mercedes ont confirmé qu'elles avaient du mal à suivre le rythme de leurs rivaux. Malgré un tour réussi, Hamilton a ainsi été relégué à six dixièmes. Les difficultés sont encore plus nettes pour Bottas, clairement hors du coup (+1.319) à la 6e place. Hulkenberg a réalisé une bonne performance avec son 7e temps. Idem pour les McLaren-Honda de Alonso (8e) et Vandoorne (9e), qui ont appris cette semaine le passage à moteur Renault pour la saison prochaine. Carlos Sainz (Toro Rosso), pilote Renault en 2018, s'est classé en 10e position.

¿ TOP TEN: END OF QUALIFYING ¿



1 VET ¿

2 VER

3 RIC

4 RAI

5 HAM

6 BOT

7 HUL

8 ALO

9 VAN

10 SAI#SingaporeGP #F1NightRace #F1 pic.twitter.com/a9HbPyemsm — Formula 1 (@F1) 16 septembre 2017

Williams n'en mène pas large

Le début de la séance a été marqué par un camouflet des Williams dans cet exercice, rappelant celui en Belgique. L'écurie britannique a vu Massa commettre de grossières erreurs et taper la barrière de sécurité. "C'est de ma faute", a reconnu le Brésilien qui, à plus de deux secondes, a terminé 16e. Son coéquipier Stroll n'a fait guère mieux, en finissant 17e. Magnussen (Haas) et les Sauber de Wehrlein et Ericsson les accompagneront en fond de grille.



Autre déception du jour : les Force India n'ont enregistré que les 12e (Pérez) et 14e temps (Ocon). Ils ont été éliminés au terme de la deuxième séance de qualifications, tout comme Palmer, loin d'être certain de finir la saison chez Renault, Kvyat (Toro Rosso) et Grosjean (Haas).

La grille de départ

1re ligne

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer)



2e ligne

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)



3e ligne

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)



4e ligne

Nico Hülkenberg (GER/Renault)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)



5e ligne

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault)



6e ligne

Jolyon Palmer (GBR/Renault)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)



7e ligne

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)



8e ligne

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)



9e ligne

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)



10e ligne

Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari)

Marcus Ericsson* (SWE/Sauber-Ferrari)



*pénalisé de cinq places sur la grille pour un changement de boîte de vitesses