Transat Jacques Vabre : "Sodebo" tout schuss vers le Brésil

Parti il y a cinq jours du Havre, les 35 concurrents encore en course vendredi 10 novembre continuent, avec des diverses fortunes, de progresser vers le Brésil. Selon les estimations de la direction de course et alors que "Sodebo Ultim" a effectué près de 70% du parcours, Thomas Coville et Jean-Luc Nélias pourraient couper la ligne à Salvador de Bahia dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 novembre.



En vainqueur ? Rien est moins sur car l’écart avec "Edmond de Rothschild" (Sébastien Josse et Thomas Rouxel) n’était en fin d’après-midi que de 30 milles nautiques. "C’est maintenant que ça se joue car après, entre le Pot au Noir et Bahia, il n’y aura pas grand chose à jouer", a estimé Thomas Coville lors de la vacation matinale avec la direction de course.

"Au niveau manœuvres, on est à peu près à égalité avec 'Sodebo'", lui répond Thomas Rouxel. "Ça commence à tirer un peu côté fatigue. Les réveils sont difficiles, le bateau reste assez confortable. La confrontation avec 'Sodebo' est intense et c’est super pour nous car ça nous permet de chercher sans cesse les bonnes options. Franchement, c’est une belle régate, on s’éclate".



En Multi50, là aussi le duel est acharné entre "FenêtréA - Mix Buffet" d’Erwan Leroux et Vincent Riou, qui devance désormais de 30 milles "Arkema" de Lalou Roucayrol et Alex Pella. À noter dans cette catégorie que les deux rescapés du chavirage de "Drekan Group" ont été transbordés du "Beautriton", le cargo hollandais qui les a secouru, sur un patrouilleur de la marine portugaise. Éric Defert et Christopher Pratt ont ensuite été déposés à terre à Punta Delgada (Açores) ce vendredi midi.



En tête des Imoca, "St-Michel Virbac" continue de grignoter à chaque pointage quelques milles. Jean-Pierre Dick et Yann Eliès ont navigué un nœud plus vite sur 24 heures que les autres voiliers équipés de foils. 2ème à plus 50 milles, "SMA" s’accroche. "Notre bateau est très polyvalent et c’est notre force, on a toutes nos voiles, on sera dans quatre jours au Pot au Noir", explique Gwénolé Gahinet le co-skipper de Paul Meilhat.

Record chez les Class40

Quant aux Class40, "Imerys - Clean Energy", barré par Phil Sharp et Pablo Santurde, est toujours en tête. Derrière, "V and B", "Aïna Enfance et Avenir" et "Team Work 40" sont les seuls à tenir la cadence au large de Madère. Ces bateaux ont enregistré des pointes jusqu’à 28 nœuds ! Pas étonnant que le record des 24 heures ait été battu.



En effet, en effectuant 377,7 milles en 24 heures (15,7 nœuds de moyenne) "V and B", de Maxime Sorel et Antoine Carpentier, signe un nouveau record de distance en Class40. "Oui, ça va vite ! Oui, c’est assez dur et quasi impossible de dormir, ça tape dans tous les sens, c’est toujours stressant, on a toujours l’impression qu’il y a un truc qui va casser", explique tout sourire Maxime Sorel.



Dans cette catégorie, Louis Duc, le skipper de "Carac" a mis cap sur Funchal, à Madère, où il va pouvoir consulter un médecin suite à violent choc au genou. Sous anti-inflammatoires depuis trois jours, Louis a constaté que la situation empirait, l’empêchant de se déplacer à bord. Quant à Andrea Fontini et Alberto Bona, sur "Enel Green Power", ils vont tenter de réparer de rallier Lisbonne pour réparer leur safran cassé alors que leur bateau naviguait à haute vitesse. Les deux hommes auraient entendu un gros bruit, vraisemblablement dû à un choc avec un OFNI.