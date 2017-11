Transat Jacques Vabre : Coville et Nélias en héros dans la Baie des Saints

publié le 13/11/2017 à 15:55

Sourires, applaudissements et douche au champagne pour les vainqueurs, lundi 13 novembre à Bahia (Brésil), de la 13e Transat Jacques Vabre. Cette édition 2017 aura tenu toutes ses promesses tant la bataille océanique entre les deux grands trimarans de la catégorie Ultimes fut serrée jusqu'au bout.



Des sourires, mais aussi une joie mesurée pour Thomas Coville, qui expliquait une fois le pied à terre que "quand tu gagnes à deux, tu as une pudeur mutuelle qui fait que la victoire n'est pas la même. Mais elle est intense, et dans notre cas elle est supplémentaire".

Mais ce que l'on retiendra sur le grand livre d'histoires de la course au large, c'est que le duo Coville Nélias aura, à bord de "Sodebo", rallié Le Havre à Salvador de Bahia en 7 jours, 22 heures 7 minutes et 27 secondes, pulvérisant ainsi le record établi en 2007 sur ce même tracé par Franck Cammas et Stève Ravussin sur "Groupama" (10 jours 38 minutes et 43 secondes).

Coville, année exceptionnelle

À 49 ans, Thomas Coville boucle donc une année exceptionnelle en remportant l'édition 2017 de la Transat Jacques Vabre après avoir battu en décembre 2016 le record du tour du monde en solitaire, en 49 jours 3 heures 7 minutes 38 secondes, puis en juillet dernier le record de la traversée de l'Atlantique nord, en 4 jours 11 heures 10 minutes et 23 secondes.



Ancien vainqueur de la route du Rhum en 1998 et de la Jacques Vabre en 1999 sur monocoque, le Breton signe enfin la grande victoire en course qu'il espérait depuis des années avec son trimaran géant de 33 mètres, qui est l'ancien "Géronimo" d'Olivier de Kersauzon. "Et c'est une victoire qui fait plaisir car c'est une victoire en course, avec un adversaire qui sur le papier était plus rapide que nous", a conclu Thomas Coville, venu avec son co-skipper accueillir ses poursuivants sur le ponton d'honneur.



Arrivés 1 heure 47 minutes et 57 secondes derrière, les deux skippers du maxi "Edmond de Rothschild" étaient quant à eux forcément déçus, Sébastien Josse et Thomas Rouxel ayant fait la première partie de course en tête. Mais avec des problèmes de foils dès les Açores, les deux skippers savaient que les choses allaient être plus compliquées, leur bateau volant devenant moins performant.

On a un peu les yeux rouges Sébastien Josse Partager la citation





"On a eu notre lot de surprises journalières avec nos soucis de foils qui nous empêchaient de voler, ça nous a handicapé alors forcément on est frustré car on n'a pas pu utiliser tout le potentiel du bateau. Et arriver un peu plus d'une heure derrière, ça gratte un peu. Mais ce n'est que le début de l'histoire de ce bateau", a expliqué, sans retirer ses lunettes noires, Sébastien Josse. "Mais on a un peu les yeux rouges".



Thomas Coville et Jean-Luc Nélias remportent donc la 13e Transat Jacques Vabre en catégorie Ultimes. Ils ont parcouru 4.742 milles nautiques à une moyenne de 24,94 nœuds. Sur "Sodebo", ils battent le record de 2007 de 2 jours, 2 heures 31 minutes et 16 secondes.

Il reste un Ultime en course : "Prince de Bretagne", de Lionel Lemonchois et Bernard Stamm, attendu mercredi 15 novembre à Bahia.