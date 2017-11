François Gabart va tenter de battre le record de Thomas Coville

publié le 03/11/2017 à 16:52

Depuis le milieu d’après-midi de vendredi, le code vert est affiché. Cela veut dire qu’une fenêtre météo favorable s’est ouverte pour entamer ce défi. Objectif pour le skipper Charentais à la barre de son Trimaran Macif : battre le record établi le 26 décembre dernier par Thomas Coville qui sur Sodebo Ultim avait bouclé son tour du monde en 49 jours 3 heures et 7 minutes.



En stand-by depuis le 22 octobre, François Gabart aura donc attendu onze jours pour que toutes les conditions météorologiques soient réunies pour s’élancer. Il devrait quitter Port-la-Forêt, son port d’attache vendredi en fin d’après-midi pour rejoindre la ligne de départ à Ouessant.

Le franchissement de ligne est prévu à 9h. Pour relever ce défi, François Gabart s’est préparé depuis plusieurs mois, enchaînant entraînements physiques et navigations sur son petit trimaran laboratoire. "À 7 ans, pour ma première régate d’optimist, il fallait faire le tour d’une bouée à 400 mètres. C’était un défi qui correspondait à mes capacités du moment. Mon défi, aujourd’hui, à 34 ans, c’est de faire le tour du monde en solitaire, en multicoque. J’y mets les mêmes valeurs et la même ambition. Le record sera difficile à battre. Pour y arriver, il va falloir tenter ce que je n’ai jamais accompli jusque-là, que j’aille chercher mes limites en termes de performance et sans doute d’inconfort, sans jamais compromettre ma sécurité. C’est tout l’enjeu de ce tour du monde et c’est passionnant."



À 34 ans, François Gabart est certainement le marin le plus doué de sa génération. Vainqueur de la 7e édition du Vendée Globe dès sa première participation en 2012-2013, il a également à son palmarès la Route du Rhum 2014 en Imoca, la Transat Jacques-Vabre 2015, la Transat anglaise 2016 et la course "The Bridge" entre Saint-Nazaire et New-York en juillet dernier.