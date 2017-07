publié le 01/07/2017 à 14:30

Tour de France, Jour 1. Ce samedi 1er juillet la Grande Boucle 2017 prend son grand départ à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne. Un contre-la-montre de 14 kilomètres dans la ville surnommée "la petite Paris" et dont le premier départ sera donnée par Pleijter Gerbert, Néerlandais de l'équipe Fortuneo - Vital Concept.



Parmi les coureurs les plus attendus le Français Thibaut Pinot, de la FDJ, partira à 16h13, Peter Sagan à 16h31, Romain Bardet à 17h47, Richie Porte à 18h06, Arnaud Démare à 18h25 et enfin les grands favoris en fin de journée : Alberto Contador (18h29), Nairo Quintana une minute plus tard et Chris Froome à 18h32.

Le Britannique est d'ailleurs le grand favori pour se succéder à lui-même. Malgré la flopée d'outsiders, le leader de l'équipe Sky pourrait obtenir son quatrième maillot jaune après ceux de 2013, 2015 et donc 2016.

La carte de la 1re étape du Tour de France 2017.

Le direct du contre-la-montre :

14h40 - C'est la quatrième fois de son histoire que le Tour de France part outre-Rhin.



14h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live commenté de la première étape du Tour de France 2017.