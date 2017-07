publié le 10/07/2017 à 07:45

"C'est la journée de repos et je songe à 'Walko', mort le 6 février dernier, souligne Christian Laborde lundi 10 juillet. 'Walko', Walkowiak, Roger Walkowiak. Il remporte le Tour de France en 1956. Il n'a pas encore bouclé son tour d'honneur que la presse forge l'expression 'Tour à la Walkowiak', désignant un Tour remporté sans panache et par hasard".



Or, selon l'écrivain, "on ne gagne pas le Tour par hasard. Pour gagner le Tour, il faut la tête et la classe. Et 'Walko' avait les deux. S'étant emparé du maillot jaune à Angers dès la 7e étape, Walkowiack décide intelligemment de s'en débarrasser. Son équipe modeste s'épuiserait à le défendre. Il prévoir de le reconquérir les Pyrénées franchies, dans l'ultime étape des Alpes, Turin-Grenoble".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.