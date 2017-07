publié le 05/07/2017 à 12:57

L'Izoard dans les Alpes le jeudi 20 juillet à trois jours de l'arrivée à Paris, Peyragudes dans les Pyrénées sept jours plus tôt et La Planche des Belles Filles ce mercredi 5 juillet. Voici les trois arrivées au sommet de ce Tour de France 2017. Une partie de la course à la victoire finale va donc se jouer lors de cette 5e étape au départ de Vittel et à destination de la station des Vosges, déjà le théâtre d'arrivées en 2012 et 2014.



La première fois, la victoire était revenue à un certain Chris Froome, alors lieutenant du futur vainqueur, son compatriote Bradley Wiggins. Il y a trois ans, l'Italien Vincenzo Nibali y avait posé les bases de son futur sacre lors de la 10e étape. C'est dire l'importance du rendez-vous cette année pour les Romain Bardet, Nairo Quintana, Fabio Aru ou Alberto Contador, adversaires désignés de Froome.





Répertoriée en 1re catégorie, la montée finale est longue de 5,9 km, avec une pente moyenne de 8,5 % et un ultime mur à 20%. Un peu plus tôt (km 107,5) , une autre difficulté, de 3e catégorie, est au programme, la côte d'Esmoulières (2,3 km de montée à 8%). Départ de Vittel à 13h10 (lancé à 13h20), arrivée à La Planche des Belles Filles vers 17h15 (prévision à 41 km/h de moyenne).

Le film de la journée :

13h28 - Les fuyards comptent 58 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune.



13h25 - La composition du groupe de 8 en tête : les Français Thomas Voeckler, Mickaël Delage et Pierre-Luc Périchon, les Belges Jan Bakelants, Thomas De Gent et Philippe Gilbert, le Norvégien Edvald Boassen Hagen, le Néerlandais Dylan Van Baarle.



13h23 - Sept coureurs composent la première échappée, avec quelques mètres d'avance sur le peloton pour l'instant.



13h21 - La première tentative de sortie est signée Thomas Voeckler. Jan Bakelants, Philippe Gilbert ou encore Dan Martin tentent de sortir à leur tour.



13h20 - La voiture rouge du directeur de la course Christian Prud'homme s'écarte, c'est parti pour cette étape.



13h10 - Départ fictif pour les 193 coureurs encore en lice.

13h08 - Fallait-il exclure Peter Sagan ? Certains coureurs trouvent la décision sévère, d'autres répondent que la course doit continuer.



13h04 - Le Français Arnaud Démare est le porteur du maillot vert, l'Américain Nathan Brown celui du maillot à pois.



13h01 - Aperçu du classement général au départ de cette 5e étape :





1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 14h54:25.

2. Christopher Froome (GBR/SKY) à 0:12.

3. Michael Matthews (AUS/SUN) 0:12.

4. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 0:16.

5. Pierre Latour (FRA/ALM) 0:25.

6. Philippe Gilbert (BEL/QST) 0:30.

7. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 0:32.

8. Tim Wellens (BEL/LOT) 0:32.

9. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 0:33.

10. Nikias Arndt (GER/SUN) 0:34.

...

19. Richie Porte (AUS/BMC) 0:47.

20. Nairo Quintana (COL/MOV) 0:48.

23. Romain Bardet (FRA/ALM) 0:51.

25. Fabio Aru (ITA/AST) 0:52.

26. Alberto Contador (ESP/TRE) 0:54.

28. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 0:54.

32. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 1:05.

43. Esteban Chaves (COL/ORI) 1:13.



12h57 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 5e étape.

Tour de France 2017 : le profil de la 5e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP