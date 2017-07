et AFP

publié le 06/07/2017 à 19:40

Nouveau sprint final avec l'occasion pour l'un des battus de la veille de prendre une revanche ou première victoire d'un homme en solitaire sans que la route ne monte ? Au lendemain du succès, son 2e depuis le début de ce Tour 2017, de l'Allemand Marcel Kittel à Troyes devant le Français Arnaud Démare, le peloton reprend la direction du sud pour une étape de transition avant le Jura et les Alpes, vendredi 7 juillet.



De Troyes à Nuit-Saint-Georges, bourgade de 5.700 habitants qui accueille le Tour pour la première fois, le parcours de 213,5 km propose dans le final une côte de 4e catégorie (2,5 km à 4,2% de pente moyenne) suivie d'une boucle de 40 kilomètres qui pourrait confronter le peloton à des vents latéraux. Si les baroudeurs ont donc leur chance, le sprint est probable au bout de la ligne d'arrivée de 200 mètres.

Gevrey-Chambertin, Morey Saint-Denis, Vougeot et enfin Nuits-Saint-Georges : la Bourgogne des grands crus sera par ailleurs au centre des regards. Départ fictif de Troyes à 12h05 (lancé à 12h20), arrivée prévue vers 17h25 (prévision à 42 km/h de moyenne). Le lendemain, la course partira de Dole pour rejoindre la station des Rousses après une montée de 11,7 km classée en 1re catégorie.

Tour de France 2017 : le profil de la 7e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX, Stéphane TWAROG / AFP