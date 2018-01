Tour de France 2019 : ce que l'on sait des 2 premières étapes à Bruxelles

publié le 16/01/2018 à 14:41

Les organisateurs du Tour de France cycliste ont toujours un coup d'avance. À moins de six mois du départ de la Grande Boucle 2018 à Noirmoutier-en-l'Île, le samedi 7 juillet prochain (arrivée à Paris le dimanche 29 juillet), le voile a été levé sur les deux premières étapes de l'édition 2019, mardi 16 janvier.



La ville hôte du grand départ, Bruxelles, était connue depuis le 30 mai 2017. La plus grande course par étapes au monde s'élancera depuis l'étranger pour la 23e fois, de la capitale de la Belgique pour la 2e fois après 1958. Christian Prud'homme et son équipe ont ainsi souhaité célébrer le 50e anniversaire de la première des cinq victoires d'Eddy Merckx sur le Tour.

En 2019, qui sera également l'année du centenaire du premier maillot jaune, l'étape inaugurale proposera une boucle de 192 km autour de Bruxelles en passant par Charleroi. Les coureurs passeront notamment par le mythique Mur de Grammont (km 43), juge de paix du Tour des Flandres. Un sprinteur devrait lever les bras sur la ligne d'arrivée le samedi 6 juillet.

Tour de France 2019 : le parcours de la 1re étape Crédit : ASO

Le maillot jaune devrait changer d'épaules dès le lendemain à l'issue d'un contre-la-montre par équipes de 28 km entre le Palais Royal de Bruxelles et l'un des monuments phare de la ville, l'Atomium, construit à l'occasion universelle de 1958. Le chrono collectif est également au programme du Tour 2018 à venir (35 km lors de la 3e étape Cholet-Cholet).

Tour de France 2019 : le parcours de la 2e étape Crédit : ASO

Le parcours complet de ce qui sera la 106e édition du Tour de France sera dévoilé en octobre prochain, probablement le mardi 16. D'ici là, le lieu du départ de l'édition 2020 devrait à son tour être dévoilé. En dépit des récurrentes affaires de dopage, le Tour a visiblement de beaux jours devant lui.

L'Atomium de Bruxelles en 2016 Crédit : Geert Vanden Wijngaert/AP/SIPA