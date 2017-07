publié le 08/07/2017 à 10:35

Trois jours après l'arrivée à La Planche des Belles Filles et la prise de pouvoir de Chris Froome, le Tour de France 2017 retrouve la montagne samedi 8 juillet avec une étape Dole-Station des Rousses dans le Jura. "Cette étape tout en bosse devrait favoriser une échappée, comme ce samedi 7 juillet 2010, se souvient Christian Laborde.



Et de raconter : "Samuel Dumoulin, Jérôme Pineau, Danilo Hondo s'étaient enfuis dès la première côté. Dans la quatrième, Thomas Voeckler, Damiano Cunego et Cyril Gautier se lancent à leur poursuite. Les deux groupes n'en font plus qu'un quand les vaillants échappés voient revenir sur eux un Sylvain Chavanel qui les salue bien, et se barre".



"Les coureurs ont le plus souvent des surnoms d'animaux, comme André Greipel, le 'Gorille de Rostock'. Chavanel, lui, a pour surnom 'Mimosa'. Et ce coureur souriant avait ce jour-là le coup de pédale aussi léger qu'un brin de mimosa, mimosa dont il adopta la couleur en revêtant le maillot jaune".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.