Le journal de 12h30 : dopage dans le cyclisme, le docteur Mabuse devant la justice

publié le 04/07/2017 à 13:20

Bernard Sainz, alias le docteur Mabuse, comparaît depuis ce matin en correctionnelle à Caen avec dix autres prévenus dans une affaire de dopage dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel. Le procès s'est ouvert peu après 9 heures en présence de 10 des prévenus dont Bernard Sainz, chemise à carreaux noirs et blancs, arrivé au tribunal avec une valise "Movistar team" à la main.



Le naturopathe de 73 ans qui se présentait dans l'émission Cash investigation de juin 2016 comme "un coach" est poursuivi pour "aide à l'utilisation de substance ou méthode interdite aux sportifs dans le cadre d'une manifestation sportive", "dopage commis du 25 mai 2007 au 30 novembre 2010 dans le Calvados et en Ile-de-France".

Condamné par le passé pour exercice illégal de la médecine, Bernard Sainz, placé sur la liste noire de l'UCI (Union cycliste internationale), ne l'a jamais été pour dopage.

À écouter également dans ce journal

- Murielle Bolle, témoin-clé de l'affaire Grégory, sera fixée sur son sort à 16 heures. La chambre de l'instruction de Dijon doit décider du maintien en détention ou de la remise en liberté sous contrôle judiciaire de la belle-sœur de Bernard Laroche.



- Édouard Philippe prononcera son discours de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale à 15 heures. Après le discours solennel d'Emmanuel Macron à Versailles, le Premier ministre va exposer la méthode.



- La Chine appelle toutes les parties concernées "à la retenue" et plaide pour une résolution "pacifique" du problème nord-coréen après l'annonce par Pyongyang du test d'un missile balistique intercontinental.



- À Raqqa, les forces soutenues par les États-Unis qui ont lancé l'assaut pour reprendre la ville aux jihadistes de l'État islamique ont effectué une percée "majeure" en entrant dans la zone la plus fortifiée du fief de Daesh, a annoncé mardi l'armée américaine. Cette avancée intervient alors que les forces irakiennes sont en passe de reprendre Mossoul, dernier bastion urbain de l'EI en Irak.



- Les obsèques de Louis Nicollin ont eu lieu ce matin en la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, en présence de ses proches et de nombreuses personnalités du monde du football, mais aussi de la politique, à l'image de Nicolas Sarkozy. Le président du club de foot de Montpellier est mort jeudi dernier d'un arrêt cardiaque.



- Place aux sprinteurs pour la 4e étape du Tour de France. Le peloton de 195 coureurs a pris à 12h20 le départ de cette étape, longue de 207,5 km et reliant Mondorf-les-Bains (Luxembourg) à Vittel.