publié le 09/07/2017 à 10:53

"Les coureurs quittant Nantua pour Chambéry vont devoir escalader les cols du Jura", explique Christian Laborde avant la 9e étape de ce Tour de France 2017, dimanche 9 juillet. Or, "on ne se méfie pas du Jura. Il n'y a pas de Tourmalet, avec son nom de malédiction, juste le col de la Biche. Mon Dieu, quel nom délicat, le nom d'un col gentil, un col yéyé, sur les pentes duquel Richard Anthony a sans doute composé "Biche au ma biche". C'est ce qu'on se dit. La route, elle, ne dit pas ça. C'est du 22% parfois, et du 22%, dans le Tourmalet y'a pas, dans le Galibier non plus".



