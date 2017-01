REPLAY - La Coupe de France et les victoires du ski français au programme de l'émission "RTL en direct de L'Équipe" dimanche 8 janvier.

> RTL En direct de l'Equipe du 08 janvier 2017 Crédit Image : AFP Crédit Média : Éric Silvestro,Bertrand Latour Télécharger

par Luca Dangréaux publié le 09/01/2017 à 08:26

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est l'heure du bilan de l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 en Coupe de France. Seuls Nice défait à Lorient et Metz, éliminé à Lens, ont déçu et fait déjouer les pronostics chez les clubs de l'élite du football français. Bordeaux s'est sorti du piège à Clermont, pareil pour Rennes et Saint-Étienne.



Invité de la première partie de l'émission, Benjamin Nivet, joueur de Troyes et de Ligue 2 a réagi à l'élimination de son équipe à Auxerre dimanche (4-2). Le quarantenaire a inscrit un doublé face au club de l'Yonne. "Mon doublé me fait plaisir forcément, mais je vais devoir rempiler un an pour enfin gagner cette Coupe... J'ai été bercé par cette compétition dans les années 90, elle garde un goût particulier", confie le joueur.

Le ski français au top

"Je ne skie pas avec l'idée d'un record en tête mais c'est vrai que c'est un réelle satisfaction de faire partie des grandes skieuses françaises." C'est avec ces mots de Tessa Worley que RTL en direct de L'Équipe a ouvert son deuxième grand thème de la semaine.



Marie Dorin-Habert et Martin Fourcade en biathlon (poursuite), Tessa Worley et Alexis Pinturault en ski alpin (géant) ont tous les quatre remporté leur compétition ce samedi 7 janvier à Oberhof en Allemagne. Un quadruplé qui n'étonne pas Fabien Saguez, Directeur Technique du ski français : "Cela fait 10 ans que l'équipe est en place et est stable. C'est un staff qui dès la formation fait un travail extraordinaire donc c'est tout sauf du hasard".