publié le 14/11/2017 à 07:28

Le navigateur Thomas Coville, en duo avec Jean-Luc Nélias, a signé lundi 13 novembre une magnifique victoire en remportant la Transat Jacques-Vabre face à un bateau tout frais et nettement plus fort sur le papier. Une traversée expresse de l'Atlantique en sept jours et un peu plus de 22 heures. Thomas Coville, qui battait il y a moins d'un an le record du tour du monde en solitaire, savoure d'autant plus cette victoire qu'il n'était pas seul sur le Sodebo Ultim'.



"Quand on a vécu quelque chose avec Jean-Luc, quand ça va jusqu'à la victoire, il y a une magie de savoir que quelqu'un d'autre peut comprendre aussi bien que vous (...) On a gagné parce qu'on a fait gagner la bienveillance, une arme fatale pour gagner", se réjouit le marin au micro de RTL, depuis Salvador de Bahia (Brésil). Thomas Coville n'hésite d'ailleurs pas à comparer cette alchimie à celle d'un couple.

Les deux acolytes ont pu profiter d'un souci technique de leur principal rival, le duo formé par Sébastien Josse et Thomas Rouxel sur le Maxi Edmond de Rothschild, "la dernière merveille technologique à l'eau". "C'était le mano a mano qu'on attendait", confirme le marin, qui salue une victoire de "l'humain" sur la technologie, ce qui donne à ce duel "un parfum particulier".