Transat Jacques Vabre : les secours s’organisent pour récupérer Defert et Pratt

publié le 09/11/2017 à 09:45

Premier chavirage sur cette 13e édition de la Transat Jacques Vabre. Le multicoque d'Éric Defert et Christopher Pratt, qui pointait à la 5e place du classement des Multi50, a chaviré mercredi 8 novembre peu après 22 heures alors qu'il se trouvait à 300 milles de l'île San Miguel. Selon la direction de course, les deux marins sont sains et saufs et se sont réfugiés à l’intérieur du bateau. "Ils sont équipés de leur combinaison de survie, ils ont sécurisé le bateau pour le repérage", a souligné l'organisation.





"L'opération de sauvetage en cours est coordonnée par le MRCC (maritime rescue coordination centre) de Punta Delgada, aux Açores, et le MRCC de Lisbonne, poursuit l'organisation. À minuit, un cargo hollandais, le Beautriton, a été détourné vers la position du trimaran retourné. Une fois sur zone, le commandant du cargo est entré en contact VHF avec les deux skippers. Ensemble, ils sont convenus d’attendre le lever du jour, étant donné les fortes conditions météo (4 m de creux et 25 nœuds de nord-est), pour tenter une évacuation".

Radeau de survie

"À 7h56, Éric contactait la direction de course pour dire que le cargo tenterait de mettre un radeau de survie à l’eau pour venir les chercher dès le lever du jour. Les deux skippers avaient revêtu leur combinaison de survie et se déclaraient en forme. Le MRCC indiquait aussi à la direction qu’un patrouilleur de la Marine portugaise avait quitté les Açores pour se rendre sur zone, où il pourrait arriver jeudi après-midi".



Le Brestois Éric Defert, qui avait eu du mal a bouclé son budget avant le départ dimanche dernier du Havre, participe pour la 2ème fois à la Transat Jacques Vabre. Il est associé au Marseillais Christopher Pratt.

"Sodebo" s'empare de la tête

Par ailleurs, en approche du Cap Vert, la Transat Jacques avait un nouveau leader jeudi 9 novembre au matin. Thomas Coville et Jean-Luc Nélias, sur "Sodebo Ultim", ont en effet doublé "Edmond de Rothschild" dans la nuit. Le duo possède plus de 60 milles nautiques d’avance.