publié le 11/09/2017 à 04:00

Et de trois ! Le numéro mondial Rafael Nadal a remporté l'US Open pour la troisième fois de sa carrière ce dimanche 10 septembre, quatre ans après son précédent titre. Il a battu l'Africain Kevin Anderson 6-3, 6-3, 6-4 dans une finale à sens unique.



Si l'US Open 2017 n'a pas ménagé les cadors, dont Roger Federer, tombé en quarts de finale, ou même les principaux outsiders, la logique a été en revanche scrupuleusement respectée en finale. Le grandissime favori, qui disputait sa 23e finale en Grand Chelem, a dominé l'invité-surprise, 32e au classement ATP, qui n'avait jamais dépassé jusque là les quarts de finale d'un tournoi majeur.



Nadal s'est offert à 31 ans avec autorité son 16e titre en Grand Chelem, le deuxième de l'année après Roland-Garros en juin (remporté pour la dixième fois!) et son troisième à New York, après 2010 et 2013. Il affiche désormais à son impressionnant palmarès un total de 74 titres.

16e titre du Grand Chelem

Mieux encore, alors que son dernier titre sur ciment remontait à janvier 2014 (Doha), "Rafa" a montré que sa piètre saison 2016, perturbée par une blessure à un coude, n'était plus qu'un lointain souvenir. "Depuis le début de la saison, j'ai joué à un très bon niveau plutôt élevé, finir l'année en Grand Chelem avec un succès est vraiment incroyable", a souligné Nadal qui a empoché un chèque de 3,7 millions de dollars (3,07 M EUR) portant son total de gain à 90 millions de dollars.

En l'absence de Novak Djokovic et d'Andy Murray, forfaits sur blessure, et après l'élimination de Federer, Nadal a confirmé l'écrasante supériorité du "Big Four" qui domine le tennis masculin. À eux quatre, ils ont remporté 46 des 51 derniers tournois du Grand Chelem.