publié le 27/05/2016 à 16:54

Coup de tonnerre sur Roland-Garros vendredi 27 mai peu avant 17h : Rafael Nadal, neuf fois vainqueur sur la terre battue parisienne, a annoncé son forfait en raison d'une blessure à un poignet. L'actuel 5e joueur avait gagné ses deux premiers matches en trois manches, ne concédant que neuf jeux ; il devait affronter son compatriote Marcel Granollers samedi 28 mai pour une place en 8es de finale. "Ce n'est pas nouveau, a expliqué Nadal lors d'une conférence de presse. Depuis Madrid et le match contre Joao Sousa, j'ai cette douleur. Ça avait diminué à Rome. Ici, j'ai eu de plus en plus mal chaque jour. À un moment donné, je ne pouvais plus taper mon coup droit".



"J'ai assumé les risques pour jouer quand même les premiers tours, et même un peu plus, mais là ce n'était plus possible, a poursuivi le Majorquain de 30 ans. Le médecin ne me voyait pas capable de jouer. Il ne peut pas m'insensibiliser le poignet cinq jours de plus (...) Si j'avais continué, il est sûr que le poignet aurait cédé et ça aurait été des mois sans compétition, alors que là ce ne sera que quelques semaines d'immobilisation. Il faut que j'accepte la situation et que je travaille pour revenir".

Ce forfait fera peut-être les affaires du Novak Djokovic. En quête d'un premier sacre à Roland-Garros, le numéro 1 mondial serbe aurait pu croiser la route de Nadal en demi-finale. Le Majorquain de 30 ans figurait aussi dans la moitié de tableau de Jo-Wilfried Tsonga (affrontement théorique en quart de finale), qui se mesurera au Letton Ernests Gulbis pour une place en 8es de finale samedi 28 mai.

Federer et Nadal forfaits, il reste un seul ancien vainqueur de Roland-Garros dans le tableau : Stan Wawrinka, tenant du titre. #RG16 — Roland Garros (@rolandgarros) 27 mai 2016