Slogan Paris 2024 : "On revendique le français" affirme Étienne Thobois

Après Thierry Braillard c'est Étienne Thobois, Directeur général du Comité de candidature, qui est venu défendre le slogan de Paris dans la course à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 au micro de RTL. "Nous ne comprenons pas cette polémique, nous en sommes très surpris. Nous parlons les deux langues de l'olympisme. Notre travail est de convaincre 95 membres du CIO, qui viennent de 67 pays. Et il n'y a aucun Français puisqu'ils n'ont pas le droit de voter. Or, 80% des votants nous demandent de leur faire parvenir les documents en anglais", s'est-il expliqué.



Un collectif d'associations de défense de la langue française s'apprête à déposer une requête devant le Tribunal administratif de Paris. Leur objectif : faire retirer le slogan en anglais de la candidature de la capitale française à l'organisation des JO 2024. "Nous sommes extrêmement confiants face à la justice, nous n'avons pas enfreint la loi Toubon. Nous parlons en français dans nos travaux et lors de nos réunions" a-t-il ensuite assuré.

Au-delà des associations, plusieurs personnalités s'étaient indignées du slogan "Made for Sharing" ("fait pour être partagé"). Le président de l'académie Goncourt Bernard Pivot avait déclaré, plus tôt sur RTL : "Je trouve que ce slogan est une faute, une ânerie, une erreur". Marine Le Pen, candidate du Front National a l'élection présidentielle de 2017 parle elle de "trahison linguistique".