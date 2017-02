publié le 17/02/2017 à 15:53

"Avant de menacer de faire des procès et avant de venir faire des grandes déclarations, les personnes en question feraient bien de se renseigner". Voilà la réponse sèche adressée par Thierry Braillard au collectif d'associations de défense de la langue française, qui s'apprête à déposer une requête devant le Tribunal administratif de Paris. Leur objectif, faire retirer le slogan en anglais de la candidature de la capitale française à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024.



"Le slogan de la candidature n’est pas en Anglais, il est en Français, assure au micro de RTL le secrétaire d'État aux Sports, c'est 'Venez partager'. Donc je ne vois pas où est la polémique". Selon lui, la version en anglais "n’est pas écrite en plus gros". "Il y a un double slogan", dit-il : le principal dans la langue de Molière, un secondaire dans celle de Shakespeare. Ce dernier "a été lancé le 3 février, et au lieu de dire que c’était une ânerie il vaut mieux se renseigner", tacle Thierry Braillard, en réponse à Bernard Pivot. Le président de l'académie Goncourt avait déclaré, plus tôt sur RTL : "Je trouve que ce slogan est une faute, une ânerie, une erreur".

Thierry Braillard explique que si les opérations de communication ont commencé depuis deux ans, "le calendrier du Comité international olympique, qui est maître du jeu sur ces candidatures, a donné la date du 3 février comme la possibilité, enfin, de pouvoir communiquer à l’international (…) C’est la raison pour laquelle plusieurs centaines de médias étrangers ont été conviés" autour de la Tour Eiffel pour la présentation du double slogan.



Mais pourquoi cette traduction en Anglais ? "Parce qu'on a tiré les constats des échecs passés". À savoir l'échec face à Londres pour les Jeux de 2012. La désignation de la ville hôte pour 2024 se fera le 13 septembre 2017 à Lima. Paris est en concurrence avec l'Américaine Los Angeles et la Hongroise Budapest. La France n'a plus organisé les Jeux d'été depuis 1924.