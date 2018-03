publié le 26/11/2016 à 22:46

Le XV de France a été battu par la Nouvelle-Zélande (19-24), double championne du monde en titre, samedi au Stade de France en clôture des tests de novembre. Un an après la débâcle du XV de France face aux All Blacks en quarts de finale de la Coupe du monde (62-13), l'équipe de France retrouvait la Nouvelle-Zélande après avoir dominé les Samoa (52-8) puis perdu contre l'Australie (23-25) lors de leurs deux premiers tests de novembre.



Dès l’entame du match, les champions du monde mettent la pression sur les Bleus et inscrivent rapidement un essai par l’intermédiaire de Dagg, transformé dans la foulée par Barrett (0-7). L'ouvreur de 25 ans, élu meilleur joueur du monde en 2016, ne se prive pas de convertir une pénalité quelques minutes plus tard aux 37 mètres (0-10).

Les Bleus peuvent nourrir des regrets

Le demi de mêlée français Maxime Machenaud va redonner le sourire aux tricolores en ouvrant le compteur des Bleus sur pénalité à la 26e minute (3-10). Au retour des vestiaires, les All Blacks vont relancer le rouleau compresseur et inscrire un nouvel essai grâce à Barett (6-15), avant une nouvelle pénalité à la 50e (9-17).

Louis Picamoles va cependant sonner la révolte chez les Bleus en seconde période, en inscrivant un essai après le mouvement roublard de Baptiste Serin, qui convertit lui-même l’essai (16-24). Le joueur de l'Union Bordeaux Bègles permet aux Bleus de recoller en toute fin de rencontre avec une nouvelle pénalité (19-24) à la 77e minute. Le XV de France s’incline finalement avec les honneurs, mais les joueurs de Guy Novès, qui semblaient en mesure d’accrocher les champions du monde samedi soir, peuvent nourrir des regrets.