publié le 29/08/2016 à 19:42

Le XV de France a dévoilé son nouveau maillot pour la saison. Celui-ci sera étrenné pour la première fois lors des confrontation des Bleus face aux Îles Samoa (12 novembre) et à l'Australie (19 novembre). Adidas a ainsi souhaité célébrer le French Flair et le style français. "Le graphisme moderne figurant à l’avant du maillot, aux formes géométriques rouges, représentant un hexagone éclaté, symbolise les interactions instinctives voyant le jour entre les joueurs, et qui sont à la base de la création du French Flair", indique le communiqué de l'équipementier allemand.



La coupe et le col, plutôt réussis, rappellent les maillots dessinés par Adidas pour les All-Blacks et qui sont de vrais best-sellers. Les puristes ont de leur côtés commencé à émettre des critiques concernant le bleu utilisé, ainsi que les formes géométriques rouges. Mais cette nouvelle tunique devrait connaître un succès commercial. À noter que le blason a été retravaillé.