publié le 07/01/2018 à 22:35

Le nouveau sélectionneur du XV de France Jacques Brunel, dont les adjoints ont été nommés mercredi 3 janvier, recevra les entraîneurs du Top 14 lundi 8 janvier à Marcoussis, a indiqué la Fédération française de rugby (FFR). Cette réunion entre techniciens vise à "établir une nouvelle collaboration entre l'équipe de France et les clubs professionnels" et doit préfigurer la mise en place d'une commission de suivi des internationaux, voulue par le président de la FFR Bernard Laporte.



Laporte avait annoncé la création de cette commission le 27 décembre en même temps que le remplacement par Jacques Brunel de Guy Novès, limogé après six défaites consécutives - dont cinq test-matches - ponctuées d'un nul historique (23-23) contre le Japon, nation du deuxième rang mondial que la France avait toujours battue auparavant.

"Je suis anéanti par ce qui m'arrive. Anéanti par ces choix qui ont été faits, sans même les voir venir, sans même m'en avertir et en plus en l'apprenant, ce choix-là, par l'intermédiaire de la presse et non pas comme il se doit, commente Guy Novès au micro de RTL. Donc effectivement, ça augmente ce que je peux ressentir". Licencié pour faute grave, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby à XV dénonce une décision "abjecte".