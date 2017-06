Roland-Garros : le programme complet de mardi 6 juin avec Mladenovic

publié le 05/06/2017 à 18:38

Pour la première fois depuis six ans et la défaite de Marion Bartoli face à l'Italienne Francesca Schivaone, future lauréate, une Française sera-t-elle à nouveau présente en demi-finale du simple dames de Roland-Garros ? Kristina Mladenovic s'est offert cette possibilité en sortant la tenante du titre, l'Espagnole Garbine Muguruza. La voilà opposée pour son premier quart de finale à Paris à la Suissesse Timea Bacsinszky, à partir de 14h mardi 6 juin sur le court central Philippe-Chatrier.



À 28 ans, quatre de plus que la Nordiste, Bacsinszky disputera pour sa part son troisième quart de suite sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, stade qu'elle n'a dépassé qu'une fois, en 2015. Sur le papier, "Kiki" est largement mieux classée (14e mondiale, 17 rangs de mieux) mais la la Suissesse a perdu du terrain à cause d'une blessure au poignet qui l'a gênée à la fin de l'hiver. L'arrivée de Roland-Garros lui a redonné l'appétit. Mladenovic mesure par ailleurs 10 cm de plus, 1,80 m contre 1,70 m.

Les deux joueuses ses ont affrontés à deux reprises pour un bilan équilibré. La Française s'était imposé (6-1, 7-5) sur le gazon d'Eastbourne en 2016. La Suissesse a pris sa revanche en Fed Cup en février dernier (7-6, 4-6, 7-5) lors d'un match qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mladenovic avait accusé son adversaire d'avoir abusé d'un temps mort médical au milieu d'un 3e set acharné avant de s'en remettre "en faisant des sauts de kangourou". Les retrouvailles promettent d'être électriques.

Un choc Nadal-Djokovic en demi-finale ?

Autres affiches de cette journée, outre le deuxième quart chez les dames entre la lettone Jelena Ostapenko et la danoise Caroline Wozniacki : les premiers quarts messieurs, avec un duel à distance entre Rafael Nadal et Noivak Djokovic. L'Espagnol et le Serbe vont-ils se retrouver en demie ? En quête d'une 10e couronne, Nadal (4e joueur mondial) se frotte comme en 8e à un compatriote, Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 20. Il ne lui a jamais concédé de set en trois parties.



Dauphin d'Andy Murray au classement ATP, Novak Djokovic mène quant à lui 5-0 face à l'Autrichien Dominic Thiem (7e), qu'il vient d'écraser (6-1, 6-0) à Rome et avait facilement dominé en demie l'an passé à Roland (6-2, 6-1, 6-4). Attention toutefois à ce joueur de 23 ans qui n'a laissé aucune manche en route lors de ses quatre premiers tours alors que "Djoko" a été poussé au 5e set par l'Argentin Diego Schwartzman.

Roland-Garros : le programme complet de dimanche 4 juin

À partir de 14h.



Court central :

Kristina Mladenovic (FRA/N.13) - Timea Bacsinszky (SUI/N.30)

Pablo Carreno Busta (ESP/N.20) - Rafael Nadal (ESP/N.4)



Court Suzanne-Lenglen :

Jelena Ostapenko (LAT) - Caroline Wozniacki (DEN/N.11)

Dominic Thiem (AUT/N.6) - Novak Djokovic (SRB/N.2)