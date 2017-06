publié le 06/06/2017 à 13:55

17 ans après la victoire de Mary Pierce, le public français se prend à rêver d'un deuxième triomphe dans l'ère Open (depuis 1968) de l'une de ses représentantes dans le simple dames de Roland-Garros. Comme en 1994, elles sont deux à pouvoir y parvenir dans un tournoi particulièrement ouvert en l'absence de l'Américaine Serena Williams ou de la Russe Maria Sharapova : Kristina Mladenovic et Caroline Garcia.



En attendant le quart de finale de la seconde, 27e mondiale, face à la Tchèque Karolina Pliskova (3e) mercredi 7 juin, la première défie mardi 6 juin la Suissesse Timea Bacsinszky. Forte de son succès sur la tenante du titre au tour précédent et du meilleur classement de sa carrière (14e), "Kiki", 24 ans, a un vrai coup à jouer face à la 31e au classement WTA (9e à son plus haut un an plus tôt), même si l'Helvète reste sur deux quarts et une demie Porte d'Auteuil.

Les deux joueuses ses sont affrontés à deux reprises pour un bilan équilibré. La Française s'était imposée (6-1, 7-5) sur le gazon d'Eastbourne en 2016. La Suissesse a pris sa revanche en Fed Cup en février dernier (7-6, 4-6, 7-5) lors d'un match qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mladenovic avait accusé son adversaire d'avoir abusé d'un temps mort médical au milieu d'un 3e set acharné avant de s'en remettre "en faisant des sauts de kangourou". Les retrouvailles promettent d'être électriques.