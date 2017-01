Robert Marchand établit à 105 ans un nouveau record de l'heure à vélo

Le cycliste centenaire a parcouru 22,547 kilomètres en une heure, établissant un record dans la catégorie des 105 ans et plus, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Crédit : PHILIPPE LOPEZ / AFP Robert Marchand au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 4 janvier 2017

par Julien Absalon , Avec AFP publié le 04/01/2017 à 17:11

39 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Nouvel exploit pour Robert Marchand. Le cycliste de 105 ans a établi un nouveau record de l'heure à vélo, en parcourant 22,547 kilomètres. La tentative a eu lieu ce mercredi 4 janvier, à partir de 16 heures, au sein du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. "Ça va bien", a-t-il déclaré après plus de 90 tours de piste, entouré par une nuée de journalistes, se disant surpris d'être déjà arrivé. Sa performance, pour être homologuée par l'Union cycliste internationale (UCI), doit encore passer le cap des tests antidopage.



Le centenaire a enchaîné les tours de piste sur un léger dénivelé, avec un vélo sur mesure et bardé de capteurs sous son maillot jaune et violet - les couleurs de L'Ardéchoise, populaire course qui organise l'événement avec la Fédération française de cyclisme. L'instance a d'ailleurs salué, sur Twitter, la performance de ce "grand champion".

Incroyable Robert Marchand qui vient de battre le record du monde de l'heure à vélo à 105 ans ! Faites du sport ¿¿ pic.twitter.com/KQllRNZpW5 — Patrick Kanner (@PatrickKanner) 4 janvier 2017

Un cœur exceptionnel

Pour rester à un tel niveau à cet âge, Robert Marchand bénéficie d'aptitudes physiques exceptionnelles mais prend également soin aussi d'entretenir "régulièrement" sa forme. "Il a un cœur exceptionnel, il a un cœur d'une personne de 60 ans", reconnaît Jean-Michel Richefort, qui s’est occupé de ses séances d’entraînement sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ces derniers jours. "Il n'a pas dépassé 100 pulsations cardiaques. Cinq minutes après, son rythme cardiaque était redescendu à 70 pulsations par minute", poursuit-il.



La physiologiste et professeure d'université Véronique Billat, qui le suit depuis ses 100 ans, abonde : "Sa surface corporelle est petite mais il a un cœur qui pulse autant de sang à la minute que celui de quelqu'un de plus grand. Son corps est super irrigué".



Pour ce record, Robert Marchand était confiant même s'il assurait ne pas être un "phénomène". Pour autant, il estimait pouvoir parcourir jusqu'à 23 ou 24 kilomètres en une heure. "Si je faisais 30, on dirait que j'étais dopé !", plaisantait-il avant de s'élancer et de repousser une nouvelle fois toutes les limites.