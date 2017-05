Présidentielle, paternité, Coupe Davis... Jo-Wilfried Tsonga se confie

publié le 04/05/2017 à 19:44

À un peu plus de trois semaines de l'édition 2017 de Roland-Garros (28 mai-11 juin), c'est d'abord en tant que parrain d'une initiative ayant pour but d'emmener des enfants de 8 à 12 en vacances que Jo-Wilfried Tsdonga était l'invité de Marc-Olivier Fogiel, jeudi 4 mai. Il s'agit du "Village Kinder", fondé en 2009 à Temple-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne.



L'expérience de la paternité est l'autre actualité du moment pour le tennisman de 32 ans. "J'étais déjà très comblé, je le suis encore plus, explique le numéro 1 français. Au départ on se dit que ça va être chouette, mais quand ça arrive ce n'est pas chouette, c'est extraordinaire. Je me régale et j'espère que je vais être capable de lui ramener des trophées à la maison".

À l'arrêt durant un mois de mi-mars à mi-avril, juste avant la naissance de son garçon puis le temps que tout rentre dans l'ordre (Shugar est né avec quatre semaines d'avance et a été placé sous assistance respiratoire), Tsonga s'entraîne désormais normalement. Il assure ne pas avoir "perdu grand chose" et se projette sur la suite de la saison, avec un double objectif : "vraiment bien jouer au tennis et surtout pouvoir contribuer à qualifier l'équipe de France pour la finale de Coupe Davis".

"J'ai l'habitude de donner mon avis : je suis pour les différences Jo-Wilfried Tsonga interrogé sur la Présidentielle





Ce sera du 15 au 17 septembre face à la Serbie de Novak Djokovic sur la terre battue de Villeneuve-d'Ascq. Le seul Français à avoir atteint les quarts de finale dans les quatre tournois du Grand Chelem dans l'ère Open (depuis 1968) tient à balayer toute polémique : il est de nouveau entièrement disponible pour Yannick Noah et se réjouit de "se tirer la bourre" avec les autres joueurs pour décrocher sa place.



Enfin, à trois jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, Tsonga ne se dérobe sans toutefois ne citer personne. "J'ai l'habitude de donner mon avis : je suis pour les différences. Chacun est libre de choisir. Je pense que tout le monde imagine très bien ce que je pense de tout ça, et l'importance d'aller aux urnes dimanche".