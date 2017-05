Moto - GP de France : un géant savoyard parmi les grands

publié le 19/05/2017 à 13:26

Lorsqu’il descend de sa Ducati, Loris Baz impressionne à côté des stars de la discipline que sont Marc Marquez (1,68m), Jorge Lorenzo (1,71m) ou encore Dani Pedrosa (1,58m). Mais lorsqu’il retire son casque, c’est un garçon de 1,92m, souriant et terriblement attachant, qui, à 24 ans, fait partie des meilleurs pilotes de vitesse de la planète, pointant avant le Grand Prix de France à la 15e du championnat du Monde.



"Il paraît que, par la taille, je suis le plus grand pilote de toute l'histoire de la MotoGP. Et même si l’on m'a souvent dit que c'était un inconvénient, moi je prends cela comme un avantage" explique celui que tout le monde surnomme Bazooka. "Sur la moto, ma taille m’aide à jouer sur mon centre de gravité, avec un meilleur transfert de masse."

Et pourtant, le parcours de ce jeune homme originaire de la station de ski de Cordon, petit paradis situé face au Mont Blanc, n’a pas été des plus facile. Grâce à ses parents passionnés de moto il est monté sur un scooter des neiges à deux ans, sur un quad un an plus tard pour enfin participer à sa première course de cross à huit ans.

Loris Baz Crédit : http://www.loris-baz.com/

"C'est un Grand Prix à part"

Deux ans plus tard, le petit Loris part en Espagne et participe à ses premières compétitions. Il est vif, brillant, rapide mais sa croissance lui joue des tours. À 13 ans il est déjà trop grand pour monter sur une 125 cc et espérer un jour grimper en MotoGP. Alors il va courir en Superbike, en endurance et réalise son rêve lorsqu’il signe chez Ducati Aspar. Rêve vite brisé quand l’écurie espagnole apprend qu’il dépasse les 190 cm. Son contrat est cassé.



Qu’à cela ne tienne Loris Baz patiente, travaille et effectue enfin ses grands débuts en MotoGP en 2015 au guidon de la Yamaha du Team Suisse NGM Forward Racing. Une première saison pour apprendre avant d’être recruté par l'écurie Avintia Ducati avec laquelle il se présente au Mans pour le GP de France.

Loris Baz Crédit : http://www.loris-baz.com/

"C’est un Grand Prix à part dans la saison car le public est là pour soutenir les pilotes français et nous sommes très sollicité. Mais je le vis bien. J’espère juste être à la hauteur sur ce circuit où ma Ducati est très à l’aise grâce aux gros freinages." Déçu par sa 12è place l’an passé au Mans, Loris Baz espère, comme ses deux compatriotes engagés en MotoGP, (Johann Zarco et Sylvain Guintoli) un beau week-end à domicile.