publié le 13/04/2017

Depuis le 9 mars dernier, le monde de la moto est en deuil. Ce jour-là, sur le circuit de Nogaro et alors qu’il préparait les 24 heures du Mans, Anthony Delhalle s’est tué au guidon de sa Suzuki. Depuis les hommages sont nombreux pour honorer la mémoire du double vainqueur de l’épreuve (2014 et 2015), qui fut également sacré champion du Monde d’endurance 2015 et 2016.



"Le plus beau cadeau qu’on puisse lui faire c’est d’offrir la plus belle des courses", indique Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures moto, avant d'ajouter : "Et à l’arrivée son épouse viendra remettre le trophée 'Anthony Delhalle' qui récompensera l’équipe ou le pilote qui aura réalisé quelque chose d’extraordinaire durant ces 24 heures".

C’est donc dans une ambiance assez pesante, d’autant qu’un autre pilote, Adrien Protat, a également trouvé la mort au Mans le 26 mars dernier lors du championnat de France Superbike, que le départ de la 40è édition sera donné ce samedi 15 avril à 15 heures sur le circuit Bugatti. Une 40è édition avec un plateau très riche puisque d’anciens pilotes de MotoGP viennent cette année grossir le plateau, c’est le cas des Français Louis Rossi, Mike di Méglio, Jules Cluzel, Alexis Masbou et Randy de Puniet qui après une première tentative réussie l’an passé au Bol d’Or avec une 2è place à la clef, sera au Mans au guidon de la Kawazaki du team SRC, vainqueur de l’édition 2016.

"Après l’arrêt de ma carrière en MotoGP, l’endurance me permet de retrouver le plaisir de faire de la moto. Et puis de toute façon, la course me manquait !", explique celui qui reste à ce jour le dernier Français à être monté sur un podium en MotoGP (c’était en 2009 où il avait terminé 3ème au GP de Grande Bretagne).

L'écurie Kawazaki reste favorie

Au total ce sont 60 motos qui prendront le départ et bien évidemment, Kawazaki, champion du monde en titre fait figure de favoris avec son équipage Fabien Foret, Randy de Puniet et Mathieu Gines. Mais les écuries "usine" Suzuki, Yamaha, Honda et BMW ne cachent pas leurs ambitions et espèrent également remporter ses 24 heures.



Enfin un équipage 100% féminin sera au départ et fera l'objet de toutes les attentions. Après avoir terminé le Bol d’Or 2016 à la 23ème place, Mélissa Paris, Amandine Creusot, Margaux Wanham et Muriel Simorre, la pilote de réserve, seront au guidon de la Yamaha n°19 du Girls Racing Team. "Nous vivons un rêve et nous voulons être le premier équipage 100% féminin à rallier l’arrivée des 24 heures moto dimanche à 15h"; explique la Bisontine Amandine Creusot.

Amandine Creusot, Margaux Wanham et Muriel Simorre, la pilote de réserve, seront au guidon de la Yamaha n°19 du Girls Racing Team. Crédit : Frédéric Veille