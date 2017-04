Moto : Yamaha remporte les 24 Heures du Mans

publié le 16/04/2017 à 17:45

Avec 860 tours réalisés à des vitesses folles, la Yamaha R1 de l'Espagnol David Checa, de l'Italien Niccolo Canepa et du Français Mike Di Meglio a donc remporté ce dimanche, à 15 heures, la quarantième édition des 24 Heures du Mans moto, devançant de quelques secondes une autre Yamaha, celle du team Allemand Yart, pilotée par l'Australien Broc Parkes, l'Allemand Martin Fritz et le Japonais Kohta Nozane.



C'est la troisième victoire pour le Team GMT94 après celles obtenues en 2001 et 2005, une victoire qui s'est jouée dans le 720ème tour de course lorsque Mike Di Meglio, l'ancien champion du monde de vitesse (125cc) a dépassé le Japonais Nozane, dont la Yamaha n°7 était en tête depuis le départ et qui jusque-là avait fait cavalier seul. "J'ai fait un relais de dingue, pris pas mal de risque mais au final, c'est passé et ensuite on n'a rien lâché" a expliqué tout sourire le pilote Français qui, faute d'avoir trouvé un guidon cette saison en MotoGP, a rejoint cet hiver le monde de l'endurance et le team GMT.

Autre ancien pilote de MotoGP à finir sur le podium de cette quarantième édition, le Parisien Randy de Puniet qui est monté sur la troisième marche, offrant ainsi une troisième place à la Kawasaki n°11 pilotée par deux autres tricolores, Mathieu Ginès et Fabien Foret. "Nous sommes un peu déçus forcément car nous étions venus pour l'emporter mais ma chute en début de course puis des soucis de pneumatiques durant la nuit ont ruiné nos espoirs d'autant que les deux Yamaha n'ont pas connu le moindre pépin" explique Randy de Puniet au sortir du podium. Lui aussi participait pour la première fois à la course mancelle

Une équipe 100% féminine termine la course

Seules 37 motos ont rallié l'arrivée sur les 59 au départ avec une mention spéciale pour l'équipage de la Yamaha n°19 de l'équipage 100% féminin du Girls Racing Team. Les trois filles terminent trentièmes au classement général "et heureuses d'avoir réalisé notre rêve d'être la première équipe féminine à participer et à terminer les 24 Heures du Mans" s'est réjouie Muriel Simorre. Avec Mélissa Paris et Amandine Creusot, elles envisagent désormais de s'inscrire à d'autres courses d'endurance tout en reconnaissant "que ce fut long, éprouvant et très fatigant".



Enfin au cours de cette quarantième édition, un vibrant hommage a été rendu à Anthony Delhalle, le pilote Suzuki double vainqueur de l'épreuve, décédé en mars dernier lors d'essais sur le circuit de Nogaro. Sa veuve et sa fille ainsi que les 70.000 spectateurs présents au Mans ont observé une minute d'applaudissements au départ et à l'arrivée de la course lors de la remise des prix.

L'hommage à Anthony Delhalle, sur le podium des 24 Heures du Mans 2017