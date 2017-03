Moto GP 2017 : deux Français dans la catégorie reine

publié le 17/03/2017 à 18:39

C’est le 26 mars prochain, sur le circuit de Losail au Qatar, que va s’ouvrir la saison 2017 du championnat du monde de vitesse. Au programme cette année, 18 Grand Prix avec un final à Valence en Espagne le 12 novembre, le Grand Prix de France étant fixé au 21 mai. Le tenant du titre, l’Espagnol Marc Marquez sur Honda, devra une fois de plus batailler contre son compatriote Jorge Lorenzo, transféré chez Ducati, mais aura également de sérieux prétendants à sa succession comme le septuple couronné et toujours aussi jeune Valentino Rossi, 38 ans, sur sa Yamaha.



Les essais d’avant saison ont également permis d’apprécier la grande forme de l’Italien Andrea Dovizioso, au guidon de la Ducati GP17, et de l’Espagnol Maverick Viñales, arrivé chez Yamaha. Mais la grande nouveauté cette saison, c’est qu’il y aura parmi les 23 engagés en Moto GP deux pilotes Français sur la grille de départ : Loris Baz et Johann Zarco.

Loris Baz, sur la Ducati du team privé Reale Avintia Racing, entamera sa troisième saison en Moto GP. À 24 ans, le Savoyard avait obtenu l’an passé une belle quatrième place à Brno, en République Tchèque, mais son année avait surtout été marquée par des blessures et des problèmes mécaniques à répétitions. "J’espère inverser la tendance en 2017 car j'ai cumulé beaucoup de confiance pendant tous les essais hivernaux, explique celui qui, comme l’an passé, aura le numéro 76. En plus, avec cette nouvelle moto, j’ai de bonnes sensations.

Loris Baz sur Ducati Crédit : Reale Avintia Racing

Zarco en plein rêve

Nouveau venu dans la catégorie reine mais auréolé de ses 15 victoires en Moto 2 et de ses deux titres de champion du monde 2015 et 2016, Johann Zarco, 26 ans, sera l’un des quatre "rookies" de la saison. "Et j’espère bien finir en tête de ce mini-championnat des débutants", explique le Cannois, fan de Valentino Rossi. "C’était un rêve pour moi de piloter à ses côtés. Je suis un grand fan, je lui ai déjà dit. Mais sur la piste, à 300 km/h, je ne penserai qu’à une chose, la course".



Désormais pilote de l’écurie Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco s’est vite adapté à la nouvelle catégorie et à l’énorme potentiel de sa nouvelle monture lors des essais d’avant saison. "Le passage à la nouvelle cylindrée sur ces motos beaucoup plus puissantes s’est bien passé grâce à l’aide électronique qui nous permet de vite prendre confiance en la machine, ce qui m’a permis de faire des chronos prometteurs".

Johann Zarco Crédit : johannzarco.com

Plus de Français sur un podium depuis 2009

Baz comme Zarco espèrent aussi secrètement accrocher un podium cette saison, le dernier Français ayant réalisé cet exploit étant Randy de Puniet lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2009, où le Parisien avait terminé 3e au guidon de sa Honda.



Deux autres Français sont engagés dans les deux autres catégories de ce championnat du monde de vitesse. Après deux années passées en Moto 3, le Niçois Fabio Quartararo, 17 ans, sera le seul représentant tricolore en Moto 2, où il officiera pour l’écurie Sito Pons au guidon d’une Kalex. Il n’y aura également qu’un seul Français en Moto 3. À 21 ans, Jules Danilo part pour une troisième saison au sein du Team Honda Ongetta-Rivacold.