publié le 13/07/2017 à 10:28

Nom Kittel. Prénom : Marcel. Spécialité : écœurer la concurrence au sprint. L'Allemand de la Qick Step reçu cinq sur onze à Pau hier. Il a remporté sa 5e étape sur 11 courues. Dans toute l'histoire du Tour de France, un seul coureur a fait mieux après 11 étapes, c'est le luxembourgeois François Fabert en 1909. Mais ce qui frappe aussi sur cette Grande Boucle, c'est encore et toujours ces chutes. Celles d'Alberto Contador ou de Romain Bardet.



La 12e étape débutera à 11 heures depuis Pau vers Peyragudes dans les Pyrénées. Au programme 214 kilomètres, et trois cols à franchir au total. C'est l'étape la plus longue du Tour et on peut s'attendre à une bagarre en altitude entre Christopher Froome et Romain Bardet.

Mais le maillot à pois du meilleur grimpeur est sur le dos d'un autre Français, Warren Barguil, qui compte bien le garder.

À écouter également dans ce journal

- Football. Dani Alves portera le numéro 32 au PSG. Le Brésilien a été présenté à la presse hier. L'ancien latéral droit du FC Barcelone et de la Juve est "heureux" de rejoindre le club de la capitale.



- Il y a un petit nouveau dans la famille des Naming. Le parc OL, inauguré en janvier 2016, va désormais s'appeler le Groupama Stadium, a annoncé le club hier soir.



- Tennis. 10e abandon à Wimbledon et pas des moindres ! Novak Djokovic a jeté l'éponge hier en quart de finale face à Tomas Berdich à cause d'une blessure au bras droit. Le Serbe envisage une longue pause pour se soigner.