publié le 13/07/2017 à 06:16

Après deux étapes de plaine maîtrisées par les équipes des sprinteurs et conclues par le meilleur d'entre eux, l'Allemand Marcel Kittel, le Tour 2017 reprend de la hauteur pour magnifiques journées en perspective dans les Pyrénées. Mise entre parenthèse depuis la folle journée de dimanche 9 juillet en direction de Chambéry, la grande bataille entre les candidats à la victoire finale va reprendre de plus belle.



Avant l'enchaînement de trois cols de 1re catégorie sur seulement 101 km entre Saint-Girons et Foix pour le feu d'artifice du vendredi 14 juillet, le parcours de 214,5 km entre Pau et Peyragudes promet de faire des dégâts, jeudi 13 juillet. Après une côte de 4e catégorie au km 64 (7,7 km de montée à 3,1% de pente moyenne), la seconde moitié de cette 12e étape s'annonce palpitante.

Il y a d'abord le col des Ares (2e catégorie, sommet au km 111,5, 7,4 km à 4,6%), puis le col de Menté (1re catégorie, 6,5 km à 8,1%). À partir de Mauléon-Barousse, la route ne cesse de monter et de descendre sur les 50 derniers kilomètres. Le Port de Balès (11,7 km à 7,7 %) conduit à l'altitude de 1.755 mètres, pour une plongée rapide menant directement à Peyresourde (9,7 km à 7,8 %).



Dans les 5 derniers kilomètres, la courte descente s'enchaîne avec la montée vers l'altiport de Peyragudes (2,4 km à 8,4 %) vers la ligne installée au bout de la piste de près de 400 mètres. La pente atteint jusqu'à 16 %. En 2012, Chris Froome avait ostensiblement attendu le futur vainqueur du Tour, son coéquipier Bradley Wiggins, et pris la 2e place de l'étape derrière Alejandro Valverde. Départ de Pau à 10h55 (lancé à 11h10), arrivée prévue vers 17h03.

Tour de France 2017 : le profil de la 12e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP