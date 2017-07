publié le 19/07/2017 à 09:19

Le Tour de France aborde sa 17e étape ce mercredi 19 juillet entre La Mure et Serre Chevallier. Le menu est copieux avec trois cols, dont deux hors catégorie : la Croix de Fer et le Galibier. Avec ses 2.642 mètres, c'est le toit de ce Tour 2017. C'est probablement aujourd'hui et demain que tout va se jouer entre Chris Froome, le maillot jaune, et ses poursuivants, notamment Romain Bardet.



"Il reste deux jours pour gagner ce Tour de France. Jusque-là, les coureurs se sont efforcés de ne pas le perdre, estime Laurent Jalabert, dans son carnet de route sur RTL. Ce sont deux étapes difficiles, si on a les jambes, il faut attaquer et profiter des pentes difficiles du Galibier. Mais ceux qui vont attendre et tout miser sur le Galibier pourrait être déçu si le vent est de face dans la vallée, avant l’arrivée à Serre Chevalier."

À écouter également dans ce journal

FOOTBALL - L’équipe de France a réussi son entrée dans l'Euro aux Pays-Bas. C'est passé mais tout juste. Victoire 1-0 contre l'Islande sur penalty. C'est Eugénie Le Sommer qui a marqué. Les Bleues affronteront l'Autriche samedi. Enjeu : la première place du groupe C.

FOOTBALL - RTL poursuit son tour de France des clubs de Ligue 1. À un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat, zoom sur le club d'Angers. Le SCO, finaliste de la dernière Coupe de France contre le PSG, vient d'engager le Sénégalais de Valenciennes Saliou Ciss.