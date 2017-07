et Le Service des Sports

publié le 18/07/2017 à 09:09

Le Tour de France entre dans sa troisième et dernière semaine ce mardi 18 juillet. La 16e étape emmène le peloton du Puy-en-Velay à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Dernière étape pour les sprinteurs ou les puncheurs avant d'attaquer les Alpes, et notamment l'arrivée au sommet jeudi au col de l'Izoard. "C'est là que tout va se jouer", dit Romain Bardet.



Quelle va être la stratégie du Français, 3e du classement général ? Pour Laurent Jalabert, Romain Bardet fait face à un dilemme : attaquer ou défendre sa position sur le podium. "Les écarts sont très resserrés, attaquer c’est aussi s’exposer à un contre. Va-t-il tenter de gagner le Tour ou assurer et attendre la défaillance de ses adversaires ? Je crois que les Français ne lui en voudraient pas s’il tente tout pour gagner mais qu’il finit 5e", estime l’ancien coureur.

À écouter également dans ce journal

- FOOTBALL - Les Bleues entrent en lice ce mardi soir dans l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Elles affrontent l'Islande à 20h45. L'occasion peut-être de glaner enfin un titre car c'est bien ce qui leur manque.

- FOOTBALL - RTL poursuit son tour de France des clubs de Ligue 1. Ce matin, escale à Caen. Le club normand se bat pour conserver son attaquant, Yann Karamoh. La Fiorentina et l'AS Saint-Étienne ont un œil dessus, mais Caen reste inflexible.