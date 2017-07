Le journal des sports : le phénomène Neymar

publié le 29/07/2017 à 10:49

Monaco et le PSG se retrouvent à Tanger, au Maroc ce samedi 29 juillet, pour le trophée des champions. Ce dernier est détenu par le PSG depuis 2013. Sur place, c'est surtout la star brésilienne Neymar qui occupe les conversations. Le footballeur est annoncé en transfert imminent à Paris. Lors de la conférence de presse qui a eu lieu, vendredi 28 juillet à Tanger, les joueurs ont dû répondre aux questions, la plupart centrées sur Neymar et sur sa possible arrivée à Paris.



L'entraîneur du PSG Unai Emery a esquivé le sujet et les questions, il avait sûrement réservé sa réponse sans langue de bois, aux jeunes joueurs marocains invités à suivre l'entraînement du PSG. Là encore, les jeunes passionnés de foot ne parlent que du joueur brésilien : "Il sait dribbler, il sait poser dans le terrain, il sait plusieurs choses", se réjouit l'un des jeunes joueurs. Le transfère de Neymar vaut 222 millions, sans compter un salaire qui avoisinerait les 30 millions d'euros par an.

À écouter également dans ce journal :

- Ligue 2 : Le Havre est le premier leader face à Tours (3-0).

- Brest et Nîmes ont perdu à domicile, ainsi que Nancy.



- Natation : le Français Camille Lacour s'aligne pour la dernière fois en série sur sa spécialité, le 50 mètres dos.