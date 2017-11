Allemagne-France : pourquoi la titularisation de Lacazette n'a rien d'évident

publié le 13/11/2017 à 17:14

15 sélections depuis juin 2013 mais seulement trois titularisations et un but. Voici la feuille de statistiques d'Alexandre Lacazette avec l'équipe de France. L'annonce du forfait d'Olivier Giroud (touché aux adducteurs) pour Allemagne-France au surlendemain de France-Pays de Galles a dans un premier temps laissé penser à une quatrième apparition de l'ancien Lyonnais au coup d'envoi, mardi 14 novembre à Cologne.



Peu à peu, toutefois, ce remplacement poste pour poste semblant naturel sur le papier perd de l'épaisseur, que ce soit dans un système en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Préféré à son partenaire de club dans ce dernier schéma, Lacazette a globalement déçu en Bulgarie début octobre lors de sa seule titularisation dans un match à enjeu. Aligné en pointe avec Griezmann sur sa gauche et Mbappé à droite, il a cédé sa place à Dimitri Payet (76e). Trois jours plus tard, Giroud retrouvait "sa" place contre la Biélorussie et marquait, comme contre les Gallois.

Auteur de quatre buts lors des six premières journées de championnat d'Angleterre avec Arsenal, Lacazette n'en a parallèlement que marqué deux depuis. Surtout, il a perdu son statut de titulaire lors de la dernière journée à Manchester City. Il a certes trouvé le chemin des filets mais pas pu empêcher la défaite (3-1). Petit à petit, les cartes sont rebattues dans l'esprit d'Arsène Wenger, et Lacazette moins en confiance.

Mbappé en pointe ?

Entré en jeu à la 73e minute face au Pays de Galles à la place de Giroud, dans une séquence inverse à ce qui passait la plupart du temps au nord de Londres, l'attaquant de 26 ans n'a toujours pas montré grand chose, pas plus que son aîné de 5 ans, beaucoup moins que Kylian Mbappé sur les même 17 minutes. C'est justement au Parisien de 18 ans que pourrait échoir le poste d'attaquant de pointe en Allemagne, avec Antoine Griezmann et Anthony Martial sur les côtés.



Ces trois-là peuvent aussi alterner aux trois postes offensifs si c'est bien le 4-3-3 qui est retenu pour densifier le milieu face à une Mannschaft passé experte dans la possession du ballon. L'avantage de ce chois serait aussi pour Didier Deschamps de revoir à l'oeuvre, dans un test de toute autre ampleur, l'association Griezmann-Mbappé, enfin prometteuse au Stade de France.

Allemagne-France : les équipes possibles

Allemagne : Trapp - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Plattenhardt - Kroos, Khedira - Götze, Özil, Draxler - Werner



France : Mandanda - Jallet (ou Pavard), Varne, Umtiti, Digne - Tolisso, Rabiot, Matuidi - Griezmann, Mbappé, Martial