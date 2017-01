ÉDITO - Le journaliste rend hommage aux navigateurs qui "cherchent l'absolu, dépassent les bornes et battent des records".

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 27/01/2017 à 11:23

En un mois, trois records majeurs sont tombés en mer. Le dernier en date est à mettre à l'actif de Francis Joyon : le navigateur français et son équipage ont bouclé le tour du monde sans assistance en un temps record de 40 jours 23 heures 30 min 30 secondes, soit quatre jours de mieux que le précédent record sur ce Trophée Jules Verne. "On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais pas assez des voiliers qui arrivent en avance. On parle trop des petits messieurs et pas assez des grands bonhommes", regrette Pascal Praud.



"Thomas Coville, Armel le Cléac'h, Francis Joyon : trois héros de notre temps qui effacent l'écume des choses", poursuit-il. "Authentiques, courageux, déterminés, mais aussi compétiteurs sans doute, rigoureux évidemment, rêveurs qui sait ?, histoire de prolonger l'enfance, de faire devenu grand ce qu'ils imaginaient quand ils étaient petits", décrypte le journaliste.

"Il existe des hommes qui ne trichent pas : ils cherchent l'absolu, ils dépassent les bornes, ils battent des records", se félicite Pascal Praud. "Je les envie, et j'ai le mal de terre. J'ai envie de fuir, de larguer les amarres, de courir sur un ponton", avoue-t-il.



"On parle trop souvent des marigots, et pas assez des océans. Bon week-end amis, force 8 !", clame-t-il en guise de conclusion.