Le Vendée Globe un "Graal" pour Armel Le Cléac'h, confie son père

INVITÉ RTL - Jean-Gabriel Le Cléac'h s'exprime alors que son fils est sur le point de remporter la 8e édition du Vendée Globe.

> Pour Armel Le Cléac'h, le Vendée Globe est un "Graal", confie son père Crédit Image : Vincent Curutchet_Vende´e Globe Crédit Média : Vincent Parizot,Christelle Rebière Télécharger

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 19/01/2017 à 13:43

Dans quelques heures, sauf surprise de dernières minutes, Armel Le Cléac'h remportera le 8e Vendée Globe. Il est attendu aux Sables d'Olonne vers 17 heures. Après avoir terminé deux fois en deuxième position, il est à quelques kilomètres seulement de remporter son premier Vendée Globe. Son père Jean-Gabriel Le Cléac'h ressent "beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté". Remporter cette course mythique, "c'était son Graal, donc il est aller le chercher", confie-t-il. "Ça fait dix ans qu'il court après", raconte Jean-Gabriel Le Cléac'h.



Le Vendée Globe représente l'aventure d'une vie pour beaucoup de skippers, mais c'en est également une pour leurs familles, qui suivent de très près leur progression. "J'avais un rythme de vie un peu spécial, un peu bizarre", explique Jean-Gabriel Le Cléac'h. Le retraité s'est levé plus tôt chaque jour depuis deux mois pour pouvoir prendre des nouvelles de son fils, Armel. "Je me levais vers 5h30-6h pour regarder les premiers classements et puis le dernier jusqu'à 22 heures".



Depuis lundi, Jean-Gabriel sait que son fils va remporter cette édition du Vendée Globe, débutée le 6 novembre. "Il y a eu des moments difficiles, comme la remontée de l'Atlantique. Il a dû accuser le coup", mais en règle générale, Armel a gardé le moral et cru en lui.