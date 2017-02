JO 2024 : pourquoi le retrait de Budapest n'est pas forcément bon pour Paris

publié le 23/02/2017 à 12:09

Boston en juillet 2015. Hambourg en novembre de la même année. Rome en octobre 2016. Et maintenant Budapest. Quatre des cinq villes initialement candidates à l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2024 ont jeté l'éponge. Comme en Allemagne et en Italie, défiance populaire et difficultés financières ont eu raison de la candidature hongroise.



Boston remplacée par Los Angeles aux États-Unis, Paris n'a donc plus qu'un seul adversaire. Mais paradoxalement, ses chances de succès ne sont pas plus élevées qu'à la veille du retrait de Budapest, ni de ceux de ses précédentes rivales. Dans une élection à trois, la capitale française, qui n'a plus organisé les Jeux depuis 1924, aurait en effet sans doute pu compter au deuxième tour de scrutin sur le report des voix des partisans de l'autre candidature européenne.

Le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou, deux villes vont s'affronter, une première depuis plus de 35 ans, depuis la session électorale de septembre 1981 en vue de l'organisation des Jeux de 1988, attribués à la Sud-Coréenne Séoul aux dépens de la Japonaise Nagoya. Deux blocs face à face, dans une élection couperet, avec un seul tour de scrutin, sans rattrapage ni alliance possible.



Alors, Paris va-t-elle échouer une nouvelle fois, comme en 2005 lors de l'attribution des JO 2012 à Londres pour 54 voix contre 50 à la capitale française en finale ? À sept mois du verdict, il n'y a aucune raison de le penser. Au contraire. Car au moment où les ambassadeurs débutent leur campagne à l'international pour séduire les 95 membres du Comité international olympique, l'atout majeur de Paris 2024 reste son dossier. Au banc des comparaisons, quelques soient les chapitres, il devance presque toujours Los Angeles.