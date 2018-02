publié le 08/02/2018 à 13:50

Les Jeux olympiques d'hiver 2018 s'ouvrent ce jeudi 8 février à Pyeongchang en Corée du Sud. Si la cérémonie d'ouverture est programmée ce vendredi, les premières épreuves ont débuté, notamment le curling. Ces 23e JO d'hiver de l'histoire se déroulent pour la première fois en Corée, avant une édition 2022 à Pékin, première ville à accueillir des Jeux olympiques d'été (2008) et d'hiver.



Le père des Jeux olympiques modernes est français, il s'agit de Pierre de Coubertin (1863-1937). Le baron, grand amateur de sports, veut réhabiliter les jeux antiques après avoir été invité en 1890 à Much Wenlock, petite ville anglaise qui organise ses Jeux tous les ans. Six ans plus tard, en 1896, Athènes, berceau de l'olympie, accueille les premiers Jeux olympiques contemporains. L'histoire est lancée.

Pierre de Coubertin était aussi un artiste : on lui doit le Bouclier de Brennus, trophée remis chaque année au vainqueur du championnat de France de rugby, et le drapeau olympique avec les cinq anneaux de couleur. Pierre de Coubertin est décédé en 1937 à Genève en Suisse.