publié le 18/02/2018

Seize ans que la glace française l'attend. Avec ses jeunes danseurs doubles champions du monde Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, elle tient enfin la promesse d'une médaille olympique à Pyeongchang. Les jeunes patineurs (22 et 23 ans) entrent enfin dans la compétition avec leur programme court à 2h, dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 février en France (programme libre le lendemain, même heure).



Monter sur un podium olympique, c'est un bonheur que la glace tricolore n'a plus connu depuis 2002 et le sacre de Marina Anissina et Gwendal Peizerat à Salt Lake City, en danse sur glace déjà. Avec Papadakis et Cizeron, qui abordent leurs premiers Jeux Olympiques riches de deux couronnes mondiales (2015 et 2016) et quatre titres européens consécutifs (depuis 2015), l'heure de mettre fin à la disette a enfin sonné.

Seuls les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, sacrés en 2010 et deuxièmes en 2014, semblent en mesure d'empêcher les Français de se parer d'or. Le début de saison sans faute de Papadakis et Cizeron incite toutefois à l'optimisme. Chahutés l'hiver dernier par le retour à la compétition de Virtue et Moir qui les ont délogés du trône mondial, ils ont idéalement repris la main cette saison, en s'offrant leur toute première victoire sur leurs partenaires d'entraînement à Montréal et en volant de records de points en records de points.

JO 2018 : le programme de lundi 19 février

01h05 - Curling : poule unique dames, États-Unis - Danemark, Japon - Canada, Suède - Corée du Sud, Athlètes olympiques de Russie - Suisse

01h30 - Snowboard : qualifications big air dames

02h00 - Patinage artistique : danse sur glace, danse courte

02h00 - Ski acrobatique : qualifications half-pipe dames

05h10 - Hockey sur glace : 1re demi-finale dames

12h00 - Patinage de vitesse : quarts de finale poursuite par équipes dames

12h05 - Curling : poule unique dames, Grande-Bretagne - Suisse, Danemark - Athlètes olympiques de Russie, Chine - États-Unis, Japon - Suède

12h15 - Bobsleigh : finale bob à deux messieurs

12h53 - Patinage de vitesse : 500 m messieurs

13h10 - Hockey sur glace : 2e demi-finale dames

13h30 - Saut à ski : épreuve par équipes messieurs