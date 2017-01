Handball : première victoire face au Brésil pour les Experts

REPLAY - Le mondial de handball débute avec brio pour les Bleus. L'équipe de Nicolas Karabatic a remporté 31-16 face au Brésil ce mercredi à Paris Bercy.

Un public en folie et une démonstration de force : l'équipe de France de handball commence fort. Dans la soirée de ce mercredi 11 janvier, elle a entamé le 25e mondial par un très net succès face au Brésil (31-16) à Paris Bercy porté par les parades de son capitaine Thierry Omeyer.



Devant un public parisien au rendez-vous, les Experts ont réalisé un bon début de match. L'équipe de France est sur la bonne voie pour décrocher un sixième sacre planétaire, après ceux de 1995, 2001, 2009,20110 et 2015. Au bout de quatre minutes de jeu, la bande de Nicolas Karabatic avait déjà un avantage de trois buts



Devant les 17.700 spectateurs de l'AccorHotels Arena, les Bleus ont pu savourer cette première victoire et même pu admirer François Hollande faire la Ola. Le prochain rendez-vous sera face au Japon ce vendredi 13 janvier et se déroulera à Nantes

- Premier débat de la primaire de la gauche : ce jeudi 12 janvier à partir de 21 heures, se déroulera le premier débat entre les sept candidats de la primaire de la gauche. Ce grand oral sera diffusé par RTL, TF1 et l'Obs



- François Fillon : en meeting à Nice, le candidat à la présidentielle a développé son projet sur l'immigration et a évoqué un système de quotas qui sera voté chaque année au Parlement



- Grippe : l'épidémie devrait atteindre son pic la semaine prochaine. En attendant, les hôpitaux sont débordés et les moyens manquent. Marisol Touraine a demandé aux services hospitaliers de reculer toutes les interventions non-urgentes au profit des victimes du virus de la grippe



- Scolarité des orphelins : une étude de l'Ifop se penche sur les conditions des orphelins dans la société et particulièrement dans la scolarité. En France, une classe comprend au moins un orphelin



- Donald Trump : pour sa première conférence de presse tenue ce mercredi 11 janvier, le président entrant a reconnu que la Russie est à l'origine du piratage du Parti démocrate.



- Robert Marchand reçu à l'Élysée : le cycliste de 105 ans est reçu par François Hollande ce jeudi 12 janvier et presque à reculons : "j'avais voté pour lui, pour son programme, mais il a fait tout à fait le contraire", a-t-il confié.