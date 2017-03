Fusion avortée : le problème de fond demeure pour le Stade Français

publié le 20/03/2017 à 21:07

Les supporters n'en voulaient pas, les joueurs non plus : la fusion entre les clubs de rugby du Racing 92 et du Stade Français est officiellement annulée depuis dimanche 19 mars. Les bans avaient été publiés six jours plus tôt à la surprise générale, afin que les deux entités historiques ne fassent plus qu'un qu'un pour des raisons économiques. Les deux présidents Jacky Lorenzetti et Thomas Savare ont finalement changé d'avis... ce qui contraint le Stade Français à se relancer urgemment.

Si la fusion pouvait être perçue comme une bonne idée sur la papier, elle a été mal présentée. Le projet d'avenir ne tenait pas compte du passé du Stade Français. Maintenant que le club est assuré de conserver son identité, le problème de fond demeure. Ce club présente le 3e plus gros budget du Top 14 : 27,5 millions d'euros. Aux 45 joueurs sous contrat s'ajoutent 50 salariés permanent.



Le Stade Français accusait un déficit de six millions d'euros rien que pour la saison dernière et Thomas Savare entend ne plus en être le mécène. Le directeur du groupe Oberthur Technologies, leader européen des puces qui équipent les cartes de crédit, se donne trois mois pour trouver un repreneur. Sinon, le dépôt de bilan sera envisagé.

Menace d'une relégation en 3e division

Les anciens joueurs qui ont torpillé le projet, les personnalités du rugby qui s'en sont émus, jusqu'à la mairie de Paris qui s'est offusquée de ne pas avoir été consultée en amont, feraient bien d'unir leurs réseaux. Dans le cas inverse, il pourraient voir des maillots roses dans le championnat de fédérale, l'équivalent de la 3e division française, la saison prochaine.