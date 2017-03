publié le 19/03/2017 à 22:42

Le premier Tournoi des VI-Nations de Guy Novès n'a pas convaincu. Malgré une troisième place, trois victoires en cinq matches et une fin de rencontre historique (jamais un match de rugby n'avait duré 100 minutes), Christophe Dominici n'est pas séduit par l'ancien entraîneur du Stade Toulousain : "Le succès (20-18) face au pays de Galles nous maintient dans le top 8 mondial et c'est la seule satisfaction de cette compétition. Le XV de France a fait un petit Tournoi. Plus les rencontres passaient, moins il avait de conviction, d'enthousiasme. L'arrivée de Novès laissait présager le meilleur, finalement non".



Un avis d'autant plus partagé que la fin de rencontre contre le XV du Poireau a été sévèrement contestée par les Gallois : "Ils reprochent à Uni Atonio d'avoir simulé une blessure dans les trois premières mêlées et d'avoir demandé à sortir alors que le médecin des Bleus demandait lui un protocole commotion. Ensuite ils prennent un jaune et finissent à 14. Ils sont un peu mauvais perdants", avoue Jean-Michel Rascol.

Au mois de juin prochain l'équipe de France de rugby se déplace en Afrique du Sud pour trois oppositions face aux Springboks (le 10 à Pretoria, le 17 à Durban et le 24 à Johannesbourg).