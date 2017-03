et AFP

publié le 18/03/2017 à 15:30

Ce troisième week-end du mois de mars marque la cinquième journée du Tournoi des VI Nations. Après deux victoires et autant de défaites, les Bleus accueillent le pays de Galles pour le cinquième match de son année. Une rencontre a deux enjeux bien distincts.



D'abord le XV de France peut espérer, en cas de victoire devant les Gallois, décrocher une troisième place inespérée après ses deux échecs lors des trois premiers matches (en Angleterre 19-16 et en Irlande 19-9). Mais les Bleus n'ont plus battu le XV du Poireau depuis 2011. Ces derniers sortent d'un magnifique succès face au XV du Trèfle (22-9) obtenu le 10 mars dernier.

L'autre objectif de cette rencontre est le maintien de l'équipe de France de rugby dans le top 8 mondial. Du classement de ce Tournoi 2017 découlera le classement mondial. Les Bleus y sont actuellement classés 8es et un recul d'une seule place les verseraient dans le troisième chapeau du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 au Japon.

Les équipes de départs

France : Dulin - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - Lopez, Serin - Gourdon, Picamoles, Sanconnie - Maestri, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Baille



Pays de Galles : Halfpenny - North, J. Davies, S. Williams, Li. Williams - (o) Biggar, (m) Webb - Tipuric, Moriarty, Warburton - A.W. Jones (cap), Ball - Francis, Owens, R. Evans