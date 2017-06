publié le 17/06/2017 à 18:57

La prise de parole du président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, et les huit changements effectués par Guy Novès par rapport au match du 10 juin dernier, n'ont pas été suffisants. Sept jours après une défaite logique subie à Pretoria (37-14), les Bleus étaient cette fois-ci à Durban, pour la deuxième rencontre de la série de test-match en Afrique du Sud. Ils se sont inclinés (37-15) malgré vingt bonnes premières minutes et un essai inscrit rapidement par Scott Spending au terme d'une belle action collective. Le Français d'origine sud-africaine a marqué ce match, si symbolique pour lui, de son empreinte.



Mais les Springboks ont ensuite trouvé leur rythme de croisière et ont remis la main sur le ballon. Un retour en forme concrétisé par deux réalisations en moins de dix minutes, par le centre Jan Serfontein (20e) et le troisième ligne Siya Kolisi (27e). Avec un retard de 16 points à la pause (23-7), les espoirs de victoire française étaient déjà quasiment envolés.

Pour son troisième et dernier match-test de sa tournée estivale, toujours face à l'Afrique du Sud, mercredi 21 juin prochain, la France va tenter de repartir de l'hémisphère sud avec au moins une victoire. Le jeu de passe et la rapidité d'exécution des Sud-africains ont représenté une marche trop haute pour cette équipe de France.