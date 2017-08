Coupe du monde féminine de rugby : les Bleues sur la dernière marche du podium

et AFP

publié le 26/08/2017 à 21:21

Une vieille tradition pour les Bleues. L'équipe française féminine de rugby décroche le bronze aux Mondiaux en battant les États-Unis (31-23) à Belfast ce samedi 26 août. En huit éditions, c'est la 6e fois que les Françaises, qui n'ont jamais réussi à aller plus loin, finissent avec la médaille de bronze autour du cou. Remportée presque haut la main face aux Américaines, cette médaille ravive en partie les regrets nés de l'élimination en demi-finale face à l'Angleterre mardi 22 août (3-20). Notamment pour Julie Annery, qui avait échoué de peu à inscrire l'essai de l'espoir face aux Anglaises. La troisième ligne aile de Bobigny a tué le match avec un 5e essai français à l'heure de jeu (31-16), alors que les Américaines venaient de revenir à huit points.



Après un premier quart d'heure passé à subir, les Françaises ont pourtant récité leur rugby comme elles l'avaient fait en poules. Mais quelques erreurs défensives ont permis aux Eagles d'y croire, grâce à un essai en force de Gustaitis juste avant la pause et surtout la botte précise de Kelter, auteure de la transformation et de trois pénalités. Pas grand-chose, finalement, comparé au festival offensif français. La surpuissante deuxième ligne Lenaïg Corson, excellente tout le tournoi, avait sonné le réveil des troupes en marquant le premier essai français sur une action initiée par la demi de mêlée Jade Le Pesq (5-3, 21e).

Marjorie Mayans, au large (31e), et la capitaine Gaëlle Mignot, en transperçant le rideau adverse (35e), ont donné en cinq minutes une avance confortable à la France (19-3). La réaction américaine après la pause fut de courte durée, le temps pour Le Pesq de plonger côté fermé pour le 4e essai français (24-13, 51e). Une dernière réaction des Etats-Unis, récompensés par un essai d'Emba (71e), a relancé le suspense final. Mais les Eagles n'avaient plus le jus pour renverser des Françaises supérieures.