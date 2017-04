Émotion et solidarité pour le jeune Billy Monger après son grave accident

publié le 20/04/2017 à 13:07

Depuis plusieurs jours, les images du crash de Billy Monger tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Lancé à pleine vitesse sur le circuit de Donington Park, en Angleterre, lors d’une des manches du championnat de Formule 4, le jeune prodige de 17 ans percute par l’arrière une autre monoplace au ralenti à la sortie d’une courbe.



Après ce choc d’une rare violence, plus de deux heures ont été nécessaires pour extraire Billy Monger de sa monoplace. Ce dernier, qui a été héliporté au Queen’s Medical Centre de Nottingham dans un état jugé très sérieux, a du être amputé des deux jambes au lendemain de son admission. Aussitôt, l’écurie JHR Developments, pour laquelle courait Billy Monger, a décidé de mettre en ligne un système de crowdfunding.

Les dons seront utilisés pour financer les soins, traitements et thérapies requis par Billy dans l'avenir immédiat, et pour lui permettre d’aller de l'avant en l'aidant ainsi à revenir à une vie pleine et active.

Soutien du monde du sport automobile

Par ailleurs, depuis l’accident, le monde du sport automobile rend un hommage unanime à ce jeune pilote qui entamait sa deuxième saison en championnat britannique de F4. En premier lieu, Lewis Hamilton. "Les pensées et les prières sont avec vous et votre famille", a écrit le pilote Mercedes sur son compte tweeter. Même émotion pour l’ancien champion du monde de Formule 1, Damon Hill : "Tout le monde souhaite à Billy Monger la meilleure issue possible".



Quant à l’autre champion du monde britannique Jenson Button, il a déjà versé 15.000 livres sur la page de crowfounding en laissant ce message : "Je vous embrasse vous et vos amis pendant ce moment difficile de votre vie. Guéris vite mon pote". En France également, pilotes et passionnés de sport automobile ont été touchés par ce drame, à l’image du pilote de Formule 1 tricolore Esteban Ocon qui a tweeté "Partagez et donnez pour Billy Monger, tout le monde peut l'aider, alors faites-le".