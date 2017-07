publié le 09/07/2017 à 15:30

Week-end prolifique pour Valtteri Bottas. Après avoir empoché une deuxième pole position la veille, le Finlandais s'offre une deuxième victoire en F1 dimanche 9 juillet à Spielberg, en Autriche. Le pilote Mercedes, qui s'est arrêté aux stands une seule fois au 41e tour, a bataillé jusqu'au bout, faisant face à la prolifération de cloques sur ses pneumatiques probablement à cause des vibreurs et à un retour fracassant de Sebastian Vettel en fin de course. L'Allemand fait en revanche une très bonne opération au championnat. Il cumule désormais 20 points d'avance sur Lewis Hamilton... L'opportuniste Daniel Ricciardo monte sur le podium pour la cinquième fois consécutive.



Deux informations sont à retenir après le départ de la neuvième épreuve du championnat. Une petite polémique d'abord. Quelques instants après que Valtteri Bottas se soit parfaitement élancé, Sebastian Vettel évoque ouvertement un faux départ du Finlandais. Selon nos confrères de Canal +, qui ont visionné les images, le pilote Mercedes a accéléré 40 millièmes de seconde avant l’extinction des feux. Après 25 tours de course, les commissaires n'ont finalement infligé aucune pénalité au leader.



"J'étais certain que tu avais volé le départ !"#Vettel n'en démord pas face à #Bottas ¿#AustrianGP pic.twitter.com/mmlFltLcCy — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 9 juillet 2017

Un 5e abandon consécutif pour Verstappen

Au même moment, un carambolage provoqué par Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault) au premier virage a douché les espoirs de bien figurer de Max Verstappen, victime d'un souci d'embrayage, et Fernando Alonso. Le Russe a percuté l'Espagnol qui a lui-même poussé le Néerlandais hors de la piste.

Les dimanches noirs n'en finissent plus pour Max Verstappen. Le Néerlandais de chez Red Bull a abandonné pour la cinquième fois en sept courses. "J'essaye de rester positif même si c'est difficile à accepter", regrette Max Verstappen, au micro de Canal +. Fernando Alonso est l'autre chat noir du paddock avec pas moins de six abandons en huit Grands Prix. Désigné responsable de l'accident par les commissaires, Daniil Kvyat a écopé d'un drive through (passage obligatoire par la voie des stands).



Hamilton d'abord en lutte avec Raïkkönen puis avec Ricciardo

Quelques virages plus loin, Daniel Ricciardo gonfle les muscles face à Kimi Raïkkönen, alors aux prises avec Romain Grosjean, récupérant ainsi la troisième place. Derrière, Lewis Hamilton, 8e au départ, entame sa remontée et revient peu à peu sur la 4e place occupée par Kimi Raïkkönen. Le Britannique, en proie aux difficultés avec ses pneus super tendres qui cloquent et occasionnent du patinage, décide alors de s'arrêter le premier aux stands. Si l'undercut sur Kimi Raïkkönen à fonctionner après son unique arrêt au 45e tour, Lewis Hamilton, qui galère toujours avec ses gommes, voit Ice Man se rapprocher.



En fin de course, le spectacle est ailleurs. Lewis Hamilton réussit en effet à s'échapper et mieux encore à revenir dans les échappements de Daniel Ricciardo. Le Britannique trouve le temps de tenter une manœuvre. Valeureux, l'Australien se sauve en switchback.



Très belle 6e place pour Grosjean, encore des points pour Ocon

Quasi statu quo pour les pilotes français que l'on a peu vu à l'oeuvre durant cette manche. Parti en sixième position, Romain Grosjean (Haas-Ferrari) a rallié l'arrivée en 6e place. Le meilleur résultat d'une Haas cette année.



Quant à Esteban Ocon, il a eu le mérite de glaner une position par rapport à sa place sur la grille. Le Normand de chez Force India-Mercedes marque les quatre points de la 8e place, (une fois encore) derrière son coéquipier Sergio Perez. La veille, le Mexicain, avec qui les relations se sont tendues depuis l'accrochage des deux Force India-Mercedes en Azerbaïdjan, s'était vanté de dominer le Français depuis le début de la saison. Rendez-vous dimanche 16 juillet à Silverstone en Grande-Bretagne pour l'inversion des courbes ?

Classement du Grand Prix d'Autriche 2017

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

11. Jolyon Palmer (Renault)

12. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

13. Nico Hülkenberg (Renault)

14. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

15. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

16. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

Abandons : Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault), Kevin Magnussen (Haas-Ferrari), Fernando Alonso (McLaren-Honda), Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)



Classement du championnat du monde pilotes

1. Sebastian Vettel 171

2. Lewis Hamilton 151

3. Valtteri Bottas 136

4. Daniel Ricciardo 107

5. Kimi Raïkkönen 83

6. Sergio Perez 50

7. Max Verstappen 45

8. Esteban Ocon 39

9. Carlos Sainz Jr 29

10. Felipe Massa 22

11. Romain Grosjean 18

- Nico Hülkenberg 18

- Lance Stroll 18

14. Kevin Magnussen 11

15. Pascal Wehrlein 5

16. Daniil Kvyat 4

17. Fernando Alonso 2



Classement du championnat constructeurs

1. Mercedes 287

2. Ferrari 254

3. Red Bull-Tag Heuer 152

4. Force India-Mercedes 89

5. Williams-Mercedes 40

6. Toro Rosso-Renault 33

7. Haas-Ferrari 29

8. Renault 18

9. Sauber-Ferrari 5

10. McLaren-Honda 2